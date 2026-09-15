Policie potvrdila informace ohledně závažného zločinu na Semilsku

Policie v úterý uvolnila nové informace k případu zvlášť závažného zločinu na Semilsku, jímž se zabývají od uplynulého víkendu. Vyšetřovatelé dali za pravdu spekulacím z médií, když potvrdili, že řeší úmrtí novorozence.
"V souvislosti s případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad," uvedla policie v úterý dopoledne na sociální síti X. "Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté v rámci prováděných úkonů trestního řízení intenzivně pátrají," dodali strážci zákona.
Podle dřívějších informací televizní stanice CNN Prima News došlo k nálezu těla velmi malého dítěte v popelnici v Rovensku pod Troskami.
Policisté o případu poprvé informovali v pondělí, kdy sdělili, že od nedělního večera se kriminalisté zabývají zvlášť závažným zločinem, který se stal na Semilsku. Oznámení o nálezu zemřelé osoby bylo přijato v neděli krátce před 19. hodinou.
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Zdroj: Libor Novák