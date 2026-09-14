Otřesný nález na Semilsku. Kriminalisté vyšetřují závažný zločin

Kriminalisté se od konce uplynulého zářijového víkendu zabývají zvlášť závažným trestným činem na Semilsku v Libereckém kraji. V jedné z obcí došlo k nálezu zemřelé osoby. Obětí je podle některých informací malé dítě.
Policie v pondělí na sociální síti informovala, že od nedělního večera se kriminalisté zabývají zvlášť závažným zločinem, který se stal na Semilsku. "Oznámení o nálezu zemřelé osoby jsme na lince 158 přijali krátce před devatenáctou hodinou," uvedla na síti X.
"S ohledem na dosud zjištěné informace a probíhající úkony trestního řízení nebudeme v tuto chvíli k tomuto případu poskytovat žádné další informace," dodali policisté.
Podle informací televizní stanice CNN Prima News došlo k nálezu těla velmi malého dítěte v popelnici v Rovensku pod Troskami. Další podrobnosti nejsou v tuto chvíli známé.
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Zdroj: Libor Novák