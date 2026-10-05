Vědkyně na Sibiři zemřela na zápal plic neznámého původu. Lékaři monitorují stovky lidí

Téměř dvě stě lidí se v ruském sibiřském regionu ocitlo pod lékařským dohledem po úmrtí osmadvacetileté vědecké pracovnice. Žena pracovala v protimorovém ústavu v Irkutsku a mohla přijít do kontaktu s plicním morem. Ruské úřady přesnou příčinu její smrti oficiálně nepotvrdily a podle NBC News pouze uvedly, že zemřela na zápal plic neznámého původu. Místní orgány zaměřené na ochranu spotřebitelského blahobytu zároveň označily hygienicko-epidemiologickou situaci v oblasti za stabilní.
Místní lídr a starosta městského okresu Šelechov Maksim Modin potvrdil uzavření lůžkového zařízení, ve kterém se vědkyně léčila. Toto zdravotnické zařízení bylo uvrženo do karantény s cílem zabránit případnému šíření nákazy. Do preventivní lékařské observace bylo následně umístěno téměř dvě stě osob, které s mladou výzkumnicí přišly do přímého či nepřímého styku.
Plicní mor způsobuje stejná bakterie Yersinia pestis jako mor bubonický. Na rozdíl od něj se však plicní forma může šířit z člověka na člověka vzdušnou cestou prostřednictvím kapének při kýchání či kašli. Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že tato forma je obzvláště nakažlivá a může vyvolat závažné epidemie. Ke zmírnění rizik a zamezení úmrtí je nutná rychlá léčba silnými antibiotiky.
Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že situaci úzce sleduje ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a dalšími úřady. Zástupci americké diplomacie vyzvali ruské orgány, aby přesné informace sdílely rychle a otevřeně. Světová zdravotnická organizace ani Kreml na žádosti o komentář k tomuto případu bezprostředně nereagovaly.
Bývalý koordinátor reakce Bílého domu na pandemii covidu-19 Ashish Jha zdůraznil potřebu větší transparentnosti ze strany Moskvy. Podle něj by v případě jediného izolovaného případu bez dalších úmrtí celá situace pravděpodobně brzy skončila. Jha však zároveň vyjádřil znepokojení nad možnou existencí programů biologických zbraní v tamních laboratořích.
Přenos plicního moru z člověka na člověka je podle odborníků v praxi velmi obtížný. Šance na vznik rozsáhlejšího ohniska nákazy či dokonce globální pandemie je podle Jhy mimořádně nízká. Podle dat Světové zdravotnické organizace nahlásilo deset zemí v letech 2019 až 2025 přes 3 800 podezření na onemocnění morem, přičemž potvrzené případy se soustředily především v Demokratické republice Kongo a na Madagaskaru.
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Zdroj: Lucie Podzimková