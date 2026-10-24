Vláda se mstí za prohrané volby, varuje Minář a svolává demonstraci

Spolek Milion chvilek svolal na nedělní odpoledne od šestnácti hodin na pražské Staroměstské náměstí protestní shromáždění, kterým reaguje na zrychlené jednání Poslanecké sněmovny o kontroverzním převodu financování České televize a Českého rozhlasu pod stát. Tento krok vládní koalice vyvolal vlnu ostré kritiky ze strany opozice i veřejnosti, která se obává o nezávislost veřejnoprávních médií.
Oznámení o svolání demonstrace přišlo v pátek večer prostřednictvím videonahrávky, kterou na sociálních sítích zveřejnil předseda spolku Mikuláš Minář. V reakci na nečekané kroky politiků se lidé shromáždili již v pátek večer na pražském Malostranském náměstí a podobný protest je připraven také na sobotní odpoledne v Brně na náměstí Svobody pod názvem Ruce pryč od médií veřejné služby.
Podle organizátorů se vládní strany snaží zestátněním médií ovlivnit instituce, které mají být vůči politické moci zcela autonomní. Minář ve svém vyjádření také uvedl, že vládní strany se tímto postupem mstí za prohrané obecní a senátní volby
Zástupci spolku v této souvislosti hovoří o nebezpečném pokusu o ovládnutí mediálního prostoru a varují před narušením demokratických principů, na nichž stojí současná česká společnost.
Vedení Milionu chvilek očekává, že do centra Prahy dorazí tisíce nespokojených občanů z celé republiky, aby dali najevo svůj nesouhlas s postupem vládní většiny. Minář v této souvislosti apeloval na jednotu a důrazně varoval, že pokud kabinet v nastoleném kurzu setrvá, půjde ze strany občanů o pouhý začátek širšího odporu.
Organizátoři v pozvánkách a prohlášeních apelují na veřejnost, aby dala najevo svůj nesouhlas s aktuálním postupem vládní většina v Poslanecké sněmovně a s podobou projednávaných změn v oblasti financování veřejnoprávních médií.
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Zdroj: Jan Hrabě