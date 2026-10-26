Milion chvilek popřel, že by zveřejnil Babišovo telefonní číslo

Spolek Milion chvilek odmítá tvrzení premiéra Andreje Babiše, že by zveřejnil jeho telefonní číslo nebo že by v zemi rozdmýchával násilí. Reaguje tak na Babišovu ranní tiskovou konferenci i na nedělní protest na Staroměstském náměstí, kterého se zúčastnily desetitisíce lidí. Organizátoři zdůrazňují, že tato akce proběhla zcela bez výtržností či jakékoliv agrese.
Podle vyjádření předsedy spolku Mikuláše Mináře bylo telefonní číslo premiéra na sociálních sítích šířeno z mnoha různých stran. Spolek s tímto šířením nemá nic společného a nikdy nevyzýval k masovému kontaktování předsedy vlády. Obvinění ze strany vládních představitelů proto považuje za nepravdivá a zavádějící.
Reakce premiéra na údajné zneužití odkazu 17. listopadu označil spolek za projev neznalosti historických souvislostí nebo za výsměch veřejnosti. Den boje za svobodu a demokracii podle nich vybízí k obraně hodnot, nikoliv k rezignaci na ně. Protestovat proti snahám o oslabení nezávislosti médií je tak přímým naplněním poselství tohoto svátku.
Milion chvilek připomíná, že jeho protestní akce se nikdy neuchylují k násilným či agresivním metodám. Snahu premiéra stylizovat se do role oběti zlovolných občanů označili představitelé spolku za nestatečnou a nestátnickou. Andrej Babiš podle jejich slov tímto přístupem sám rozdmýchává hluboký rozkol ve společnosti.
Vzhledem k těmto výrokům spolek požaduje, aby se premiér za své nepravdivé obvinění veřejně omluvil. Zároveň ostře odsuzuje jakékoliv výhrůžky násilím směřované na adresu Andreje Babiše či členů vlády. Takové chování podle nich není správnou cestou k řešení společenských neshod.
Pokojný průběh nedělní demonstrace na Staroměstském náměstí ocenili také přítomní záchranáři a Policie České republiky, kteří nemuseli řešit žádné incidenty. Spolek oběma složkám za jejich profesionální přístup poděkoval. Občanům vzkazuje, aby se nenechali odradit nepravdivými výroky vládních představitelů.
Organizátoři vyzývají ke stažení kontroverzního návrhu na úpravu financování médií, který označují za problematický paskvil. Premiér by podle nich měl raději vést otevřený dialog s veřejností namísto stupňování politických útoků. Občané by se podle spolku neměli bát vyjádřit svůj nesouhlas s aktuálním stylem vládnutí.
Na závěr spolek všechny apeluje na zachování klidného, nenásilného a odhodlaného chování při obraně demokratických principů. Zároveň oficiálně pozval veřejnost na velkou demonstraci, která se uskuteční v neděli 15. listopadu na pražské Letné. Cílem je ukázat, že lidem záleží na svobodné budoucnosti země.
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Milion chvilek pro demokracii , Mikuláš Minář , Andrej Babiš
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Zdroj: Libor Novák