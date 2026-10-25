Předpověď počasí na příští týden: Česko pokryjí mlhy, teploty místy klesnou pod nulu

Českou republiku čeká v průběhu nadcházejícího týdne proměnlivé podzimní počasí, které přinese kombinaci oblačné oblohy, občasných přeháněk, ranních mlh a postupného kolísání teplot. Podle meteorologů se ráz počasí bude v jednotlivých regionech mírně lišit, přičemž nejteplejší dny nabídnou hodnoty sahající až k 17 stupňům Celsia.
První den nového týdne odstartuje s malou oblačností, která však bude během dne od západu rychle přibývat na většinou oblačno. Ojediněle se objeví slabé přeháňky, přičemž v horských polohách nad tisíc metrů v Čechách a nad dvanáct set metrů na Moravě a ve Slezsku zpočátku zasáhnou krajinu i srážky sněhové. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 2 stupně, zatímco denní maxima dosáhnou 8 až 13 stupňů za doprovodu mírného západního větru.
V úterý zpočátku převládne velká oblačnost doprovázená v Čechách zataženou oblohou a ojedinělým slabým deštěm, zatímco na Moravě a ve Slezsku se ráno místy vytvoří husté mlhy při zpočátku polojasném nebi. Během dne však začne od jihozápadu oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Noční teploty se budou pohybovat od 6 do 2 stupňů, při slabším větru ojediněle až -1 stupeň, a přes den se oteplí na 8 až 12 stupňů, v Čechách dokonce na příjemných třináct až sedmnáct stupňů.
Uprostřed týdne ve středu ovlivní počasí přechodné frontální rozhraní od západu, které přinese více oblaků a ojedinělé přeháňky či slabý déšť. Ráno se setkáme s oblačným až polojasným nebem a lokálními mlhami, avšak během odpoledne a večera budou srážky postupně ustávat a obloha se začne vyjasňovat. Nejnižší noční teploty klesnou k 7 až 2 stupňům, při zmenšené oblačnosti až k nule, a nejvyšší denní teploty se zastaví v rozmezí 10 až 15 stupňů.
Čtvrteční den přinese převážně polojasnou oblohu, kterou ráno a dopoledne zpestří ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost usazená v nižších polohách. O něco více mraků se udrží na severovýchodě území, kde nelze vyloučit ojedinělé slabé přeháňky. Rtuť teploměrů v noci poklesne na 6 až 2 stupně, v místech s déletrvajícím vyjasněním až na -1 stupeň, a přes den se denní maxima vyšplhají na 8 až 13 stupňů.
Druhá polovina týdne a nadcházející víkend se ponesou v duchu stabilnějšího, avšak typicky podzimního charakteru počasí. Meteorologové očekávají převážně polojasnou oblohu, kterou na mnoha místech doplní ranní či dopolední mlhy a nízká oblačnost. V některých oblastech se tato mlhavá pokrývka může udržet dokonce po celý den a ojediněle přinese i slabé mrholení.
Teplotní rozmezí na konci týdne bude záviset především na slunečním svitu a přítomnosti mlh. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 4 do -1 stupně, avšak pod vrstvou nízké oblačnosti se udržují mírnější hodnoty kolem pěti stupňů. Během dne dosáhnou nejvyšší teploty 8 až 13 stupňů, avšak v místech, kde se mlhy nebo nízká oblačnost nerozpustí, nepřekročí 7 stupňů Celsia.
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