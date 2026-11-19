Počasí v posledních dnech se lidem nemusí úplně líbit, ale meteorologové ho vítají. Cyklonální počasí totiž přináší potřebnou vláhu. Místy spadly i vyšší desítky milimetrů srážek, potvrdil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve čtvrtek.
Na většině území bylo od pondělního do čtvrtečního rána zaznamenáno 10 až 30 milimetrů srážek. V některých oblastech však nepršelo až tolik. "Velká část Moravskoslezského kraje a některé lokality v Jihočeském kraji a na střední Moravě zůstaly s úhrny pouze do 5 mm," uvedli meteorologové na sociální síti.
"Vydatných srážek se konečně dočkala Šumava, stanice Prášily naměřila přes 80 mm. Úhrn srážek přes 70 mm zaznamenal za zmíněné období také šumavský Špičák a v Krkonoších Pec pod Sněžkou a Labská bouda," dodali odborníci.
Ve čtvrtek sice bylo zprvu polojasno, ale během dopoledne se od západu zatáhlo a následně se přidal déšť, což se podle předpovědi očekávalo. Pršet dnes mělo především v Čechách, později večer dorazí srážky i na východ Moravy a do Slezska.
Deštník se podle meteorologů bude hodit i v pátek. "Zítřek bude také zamračený a opět se na většině území dočkáme deště či přeháněk, později na severních horách v polohách nad 1000 metrů nad mořem i deště se sněhem či sněžení," sdělil hydrometeorologický ústav.
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Zdroj: Libor Novák