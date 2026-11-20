V Česku jsou před námi poslední dny meteorologického podzimu, ale již během nadcházejícího víkendu nejsou vyloučeny další projevy zimního počasí. Sněžit by navíc tentokrát nemuselo jen v nejvyšších horských polohách.
V noci ze zítřka na sobotu má přes Česko od severu přecházet studená fronta, takže by zejména na severu či na Šumavě mohlo o víkendu pár centimetrů sněhu připadnout.
"V noci na sobotu bude převážně zataženo a na většině území bude pršet. Srážek během noci a rána od severu výrazně ubyde a hlavně ráno a dopoledne bude většinou slunečno. Odpoledne bude oblačnosti přechodně více. Během dne se budou srážky v podobě přeháněk vyskytovat jen ojediněle, na horách na severu a severozápadě budou četnější," uvedli meteorologové.
Hranice sněžení by ráno mohla poklesnout až na 600 metrů nad mořem. Nad stejnou hranicí může sněžit i během dne. Minimální teploty spadnou na -2 °C, ale na řadě míst budou vyšší. Odpolední maxima zároveň mohou vyšplhat až na 9 °C.
"V neděli bude jasno až polojasno, na severu bude oblačnost zvětšená a hlavně na horách se místy vyskytnou přeháňky, které budou nad 400 m sněhové. Postupně se oblačnost zvětší i v jižní polovině území. Minimální teploty čekáme od +1 do -4 °C, maximální teploty jen od 1 do 6 °C," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák