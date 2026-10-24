Ministerstvo kultury letos neposkytne dotaci spolku Díky, že můžem na organizaci tradiční připomínkové akce Korzo Národní, která se koná 17. listopadu na pražské Národní třídě. Rozhodnutí ministra kultury Ota Klempíře vyvolalo živou politickou i společenskou debatu, na kterou již začaly reagovat regionální samosprávy v čele s Jihočeským krajem.
Šéf resortu kultury pro idnes.cz odůvodnil zamítnutí žádosti tím, že pořadatelé nesplňují formální podmínky pro získání konkrétního grantu. Podle jeho vyjádření dotační program pamatuje pouze na kulatá výročí v řádu celých desetiletí, což letošní sedmatřicáté výročí událostí z roku 1989 nesplňuje. Tento krok však narazil na ostrou kritiku z řad veřejnosti i politické oponentury, která poukazuje na společenský a celorepublikový význam připomínky klíčových okamžiků novodobých českých dějin.
Na vzniklou situaci bleskově zareagovalo vedení Jihočeského kraje, které se rozhodlo pořadatele podpořit vlastní finanční injekcí ve výši tři sta tisíc korun. Jihočeský hejtman Martin Kuba v této souvislosti označil rozhodnutí ministerstva za nešťastné a zdůraznil, že akce na Národní třídě má pro společnost zcela zásadní celorepublikový rozměr. Kuba zároveň vyzval představitele dalších krajů a měst po celé republice, aby se k iniciativě připojili a finanční výpadek pomohli zacelit.
Neudělení státní dotace vyvolalo mezi širokou veřejností nečekaně silnou vlnu solidarity, jež se promítla do rekordních příspěvků v rámci veřejné sbírky. Běžní občané poslali organizátorům miliony korun, čímž několikanásobně překonali částku, kterou spolek původně poptával. Tento spontánní zájem ukazuje, jak hluboko je tradice oslav svobody a demokracie v české společnosti zakotvena a jakou váhu lidé těmto připomínkám přikládají.
Celá kauza tak paradoxně přispěla k ještě větší mobilizaci veřejnosti i regionálních samospráv a potvrdila odolnost občanské společnosti. Organizátoři ze spolku Díky, že můžem ujišťují, že přípravy na letošní výročí pokračují a návštěvníci se mohou těšit na tradičně pestrý program plný debat, kulturních vystoupení i setkání ve veřejném prostoru, která k oslavám svobody neodmyslitelně patři.
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Zdroj: Libor Novák