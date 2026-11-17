Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) není jediným představitelem své strany, který se kriticky vyjádřil k oslavám 17. listopadu na Národní třídě. O svůj názor se podělil také Filip Turek. Občany vyzval, aby si listopadový svátek nenechali ukrást aktivisty.
Turek se obrátil na své příznivce na facebooku. "Nenechme si ukrást 17. listopad aktivistickými řvouny. Není to pouze svátek sametové 'revoluce' roku 1989, ale také vzpomínka na tragické události roku 1939," zmínil kontroverzní poslanec.
Podle výrazného představitele vládních Motoristů se na Národní třídě odehrává dadaistické divadlo, které není obrazem celé české společnosti a jejího vnímání listopadového státního svátku.
"Organizovaná řada aktivistů, kteří v tento svátek vzývají bývalého elitního komunistu a pískají na demokraticky zvolené politiky bez komunistické minulosti, obchoduje s přivlastněnými pojmy demokracie, svoboda, pravda a láska. Udělali si z nich marketingové značky. Ve skutečnosti je to surrealistická parodie na parodii Černých baronů," konstatoval poslanec.
"Památku tohoto dne můžeme uctít tím, že se budeme chovat tolerantně k jiným názorům, ctít svobodné podnikání, osobní vlastnictví, osobní odpovědnost a odmítat pozvolný návrat k socialistické společnosti. Stejně tak můžeme odmítat poučování od neziskových a aktivistických organizací moderních svazáků, které se nám snaží určovat, co si smíme a nesmíme myslet, nebo ty jednodušší z nás přesvědčují, že změna způsobu financování média z padesátých let sama o sobě znamená konec demokracie," pokračoval Turek.
Podle jeho slov se při oslavě mají ignorovat "lepší lidé", kteří si falešně zprivatizovali rok 1989. "Oslavme výročí počátku přechodu k tržní ekonomice individualismem, vlastním úsudkem a svobodným myšlením. Nebuďme jako oni," dodal.
Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před sedmatřiceti lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.
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Zdroj: Libor Novák