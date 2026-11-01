Motoristé se neshodnou. Turek nemá problém s ruskými hokejisty na MS

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. listopadu 2026 16:44

Filip Turek
Filip Turek Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Motoristé sice v Babišově vládě mají ministra sportu Borise Šťastného, jenž hodlá protestovat proti návratu ruských hokejistů na největší světové akce, ale jednomyslná shoda v tom mezi členy strany nepanuje. Důkazem jsou nedělní slova poslance Filipa Turka. 

Turek se k tématu vyjádřil v diskuzním pořadu stanice CNN Prima News. "Já si nepřeju, aby během války Ruska na Ukrajině hrála ruská hymna a vlály ruské vlajky. Na druhou stranu sport dává možnost sportovcům v určitý moment se postavit proti režimu nebo symbolicky ukázat, co si myslí," uvedl poslanec s kontroverzní pověstí. 

Následně potvrdil, že nemá problém s účastí sborné na mezinárodních hokejových turnajích, pokud ji svým rozhodnutím umožňuje Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS). "V tomto případě ano, když se tak rozhodli," poznamenal. 

Ruským týmům má být umožněna účast na akcích mezinárodní hokejové federace IIHF, vyplývá z pátečního rozhodnutí arbitráže. Zabývala se rozhodnutím federace, která vyřadila Rusko z akcí v sezóně 2026/27, včetně mužského a ženského mistrovství světa. 

Podle rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže nejsou obavy IIHF ohledně bezpečnosti dostatečně opodstatněné. Arbitráž zdůraznila, že se nevěnovala tomu, zda mají Rusové hrát bez národních symbolů jako tým neutrálních sportovců. 

Návrat ruského hokeje uvrhne do nejistoty zejména pořadatele letošního světového šampionátu v Německu, protože na turnaj se zároveň kvalifikovala Ukrajina, která je přes čtyři roky ve válce s Ruskem. 

IIHF vyjádřila zklamání z rozhodnutí CAS a nesouhlas s některými jeho aspekty. Mezinárodní hokejová federace trvá na tom, že její rozhodnutí chránit bezpečnost všech účastníků bylo opodstatněné. "Ačkoli IIHF respektuje autoritu CAS a bude jednat v souladu s jejím rozhodnutím, výsledek neodstraňuje obavy," uvedli zástupci světového hokeje. 

Rusové se světového šampionátu zúčastnili naposledy v roce 2021, kdy vypadli ve čtvrtfinále. Od následujícího roku na mistrovství světa chyběli kvůli invazi na sousední Ukrajinu. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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