Sikorski zkritizoval Muska za míchání do politiky. Poslal ho na Mars

Libor Novák

24. října 2026 20:58

Radoslaw Sikorski na summitu NATO
Radoslaw Sikorski na summitu NATO Foto: NATO

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski ostře kritizoval amerického podnikatele Elona Muska kvůli omezením satelitního systému Starlink na Ukrajině a vyjádřil naději, že miliardář jednoho dne odletí na Mars. Během pátečního vystoupení na konferenci v Lodži varoval před nebezpečím míchání byznysu do mezinárodní politiky.

Sikorski v reakci na dotaz ohledně evropské závislosti na amerických technologiích uvedl, že propojování obchodních zájmů s politikou končívá špatně. Poznamenal, že Muska sice respektuje jako skvělého vynálezce, avšak doufá v jeho brzkou cestu na rudou planetu. Narážel tím na předchozí veřejné spory a snahy podnikatele zasahovat do záležitostí jiných států.

Hlavním impulsem pro kritiku byla nedávná omezení provozu satelitní sítě Starshield, což je vojenská verze systému Starlink, na ukrajinském území. Podle ukrajinských představitelů vedly tyto restrikce k drastickému omezení konektivity v klíčovou chvíli obrany země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti varoval, že v důsledku těchto kroků budou umírat lidé.

Omezení internetového připojení se objevila v době, kdy dochází ke zhoršování vztahů mezi Kyjevem a Washingtonem. Situaci ovlivnilo nedávné oznámení Bílého domu, podle kterého bude Rusku umožněno prodávat na světových trzích motorovou naftu. V reakci na tyto kroky již američtí senátoři pohrozili zablokováním nominací spojených s administrativou.

Polsko se na podpoře ukrajinské obrany podílí také finančně, když na služby Starlinku vynakládá přibližně 50 milionů dolarů ročně. Právě vysoká závislost na americkém poskytovateli vede evropské státy k hledání nezávislých alternativ. Evropské společnosti již naplno pracují na vývoji vlastních komunikačních řešení, která by snížila závislost na externích dodavatelích.

Konkrétním krokem tímto směrem je oznámení finských technologických firem ICEYE a Nokia, které spojily své síly s ukrajinským ministerstvem obrany. Společným cílem je pomoci Ukrajině vybudovat vlastní nezávislý satelitní komunikační systém. Tento projekt má zajistit větší stabilitu a bezpečnost ukrajinských ozbrojených sil.

Během konference v Lodži se šéf polské diplomacie vyjádřil také k probíhajícím diplomatickým snahám Washingtonu o ukončení války po měsících stagnujících jednání. Podle Sikorského má v celém procesu klíčovou úlohu právě Evropa. Zdůraznil, že Evropská unie drží v rukou hlavní trumfy, jelikož financuje chod ukrajinského státu a spravuje zmrazená ruská aktiva.

Sikorski na závěr připomněl, že Moskva si již uvědomila nemožnost vyřešit konflikt výhradně prostřednictvím dohody se Spojenými státy. Podle jeho slov je zřejmé, že evropské země jsou pevnou součástí vyjednávacího procesu. Evropa totiž zajišťuje nejen dodávky zbraní pro obranu Kyjeva, ale hraje zásadní roli i v budoucím uspořádání.

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