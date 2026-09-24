Moskva nemůže proti Ukrajině vyhrát, vyřiďte šéfovi, že už to stačilo vzkázal Sikorski Lavrovovi

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski vystoupil na jednání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů s ostrým projevem adresovaným přímo Rusku. Šéf polské diplomacie prohlásil, že Moskva nemůže ve své válce proti Ukrajině zvítězit, ačkoliv je stále schopna způsobit obrovské škody. Ve svém vystoupení se obrátil přímo na ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova a vyzval ho, aby vyřídil vzkaz prezidentskému paláci v Moskvě. Sikorski před ostatními diplomaty zdůraznil, že je nejvyšší čas tuto agresi ukončit.
Vystoupení polského ministra bylo přímou reakcí na předchozí tvrzení Sergeje Lavrova týkající se historie i současnosti konfliktu. Sikorski jednoznačně odmítl ruskou interpretaci událostí z roku 2014 na Ukrajině, které Moskva opakovaně označuje za krvavý státní převrat. Zároveň rozporoval tvrzení ruské strany o tom, že by na ukrajinském území platil úplný zákaz používání ruského jazyka. Proti těmto výrokům postavil vlastní osobní zkušenost z diplomatických jednání v Kyjevě.
Polský diplomat připomněl, že v roce 2014 byl osobně přítomen v ukrajinské metropoli společně s ministry zahraničí Německa a Francie. Podle jeho slov se v žádném případě nejednalo o puč, ale o ústavní krok demokraticky zvoleného parlamentu. Tuto změnu tehdy hlasováním podpořili i poslanci ze strany tehdejšího prezidenta Viktora Janukovyče. Parlament tak učinil v reakci na masakr, při kterém zásahové složky zabily více než sto ukrajinských civilistů.
Sikorski se ve své řeči vyjádřil také k otázce ruského jazyka, jehož údajné potlačování slouží Moskvě jako jedna z hlavních záminek k agresi. Uvedl, že ještě před několika dny pobýval v Kyjevě během jednoho z ruských bombardování a mohl se na místě přesvědčit o reálné situaci. V ukrajinském hlavním městě se podle něj běžně mluví rusky a obvinění ze zákazu jazyka se nezakládají na pravdě. Ruská tvrzení proto označil za zcela nepodložená.
Šéf polské diplomacie následně označil vojenskou invazi za nesmyslnou koloniální válku, v níž se Vladimiru Putinovi nedaří dosáhnout stanovených strategických cílů. Připomněl, že se ruská armáda snaží o dobytí Donbasu již více než dvanáct let a o obsazení Kyjeva více než čtyři roky. Přestože je ruské vojsko schopné nadále zabíjet velké množství lidí, vítězství je podle něj nedosažitelné. Sikorski zdůraznil, že ukrajinský odpor podporovaný spojenci představuje pro Moskvu nepřekonatelnou překážku.
V další části řeči zdůraznil polský ministr výraznou ekonomickou převahu západních států nad Ruskou federací. Poukázal na to, že hrdinsky bojující Ukrajina disponuje pouhou desetinou ruského hrubého domácího produktu. Samo Polsko má přitom téměř polovinu ruského ekonomického výkonu a hospodářská síla celé Evropy převyšuje tu ruskou desetinásobně. V případě celého společenství NATO je tento poměr dokonce pětadvacetinásobný.
Sikorski varoval, že Moskva stupňuje své útoky na civilní infrastrukturu a přenáší svoje metody vedení boje i na další evropské země. Poukázal na incidenty narušení vzdušného prostoru, diverzní akce a tajné operace v evropských státech včetně incidentu s ozbrojeným dronem. Podle polského ministra navíc ruské vedení čelí vážnému nedostatku vojenského personálu i zdrojů, kvůli čemuž hledá jakoukoliv záminku pro vyhlášení další vlny mobilizace.
Na závěr svého vystoupení se Sikorski obrátil přímo na svého ruského protějšku sedícího v sále Rady bezpečnosti. Výslovně ho vyzval, aby ukončil nesmyslné ohrožování bezpečnosti v Evropě i ve světě a přestal ničit budoucnost samotného Ruska. Vzkázal mu, že tuto dobyvačnou válku může Moskva zastavit v podstatě kdykoliv. V závěrečných slovech výzvy řekl Sergeji Lavrovovi, aby svému šéfovi tlumočil, že toho již bylo dost.
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Zdroj: Libor Novák