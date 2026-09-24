Počasí bude o víkendu výrazně teplejší

Český hydrometeorologický ústav vydal předpověď počasí na nadcházející dny, která slibuje postupnou změnu z deštivého rázu na slunečný víkend. Příští dny přinesou převážně velkou oblačnost s občasnými srážkami. S příchodem víkendu se však očekává výrazné ubývání oblačnosti a postupný vzestup denních teplot. Meteorologové zároveň varují před chladnějšími nocemi, během kterých se mohou ojediněle objevit i přízemní mrazíky.
Během čtvrtka bude na většině území panovat oblačné až zatažené počasí s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky se nejdříve objeví v Čechách a postupně zasáhnou také Moravu a Slezsko. V průběhu odpoledne a večera začne srážek částečně ubývat a místy se obloha vyjasní na polojasno. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 13 až 17 °C, zatímco v tisíci metrech na horách se budou pohybovat kolem 8 °C. Vítr bude zpočátku slabý, většinou však mírný jihozápadní až západní, který se večer stočí na severozápadní a částečně oslabí.
Předpokládané množství čtvrtečních srážek se bude pohybovat od 0 do 6 milimetrů, přičemž ojediněle může spadnout až kolem 15 milimetrů vody. Tlaková tendence vykáže slabý až mírný vzestup, pouze na Moravě a ve Slezsku bude ráno přetrvávat slabý pokles. Rozptylové podmínky zůstanou po celý den dobré až velmi dobré. V pátek pak bude pokračovat oblačné až zatažené počasí, přičemž v severovýchodní polovině území se místy vyskytne občasný déšť.
Na západě a jihozápadě Čech lze již v pátek ráno očekávat polojasnou oblohu. K večeru začne od jihozápadu oblačnosti i srážek ubývat na většině území s výjimkou severovýchodu. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 °C, na jihozápadě až na 3 °C s možností ojedinělých přízemních mrazíků. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 13 až 17 °C, na jihu a západě území až na 19 °C. Vát bude slabý západní až severozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu, který se večer změní na proměnlivý.
V sobotu přejde počasí na slunečnější ráz a převládat bude polojasno až jasno. Pouze na severovýchodě území zůstane ráno a dopoledne ještě oblačno a ojediněle se mohou tvořit ranní mlhy. Noc přinese teploty mezi 9 až 5 °C, avšak při uklidnění větru mohou minima klesnout až k 3 °C a vytvořit se přízemní mrazíky. Přes den se teploty výrazně zvýší a dosáhnou 18 až 22 °C, pouze na severovýchodě zůstanou mezi 16 až 19 °C. Očekává se slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu a celkové srážky v rozmezí 0 až 1 milimetru.
V neděli bude pokračovat slunečné počasí s jasnou až polojasnou oblohou. V ranních hodinách se mohou ojediněle vyskytnout mlhy a noční teploty klesnou na 9 až 5 °C. Denní maxima vystoupají na 19 až 23 °C a půjde o nejteplejší den z celého sledovaného období. Zpočátku slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný jihovýchodní až jižní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Meteorologové pro tento den nepředpokládají žádné srážky.
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