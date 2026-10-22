Počasí o víkendu: Česko čeká citelné ochlazení

Víkendové počasí přinese do České republiky výrazné ochlazení, velkou oblačnost a postupně také srážky, které v horských oblastech přejdou v sněžení. Podle aktuální předpovědi meteorologů čeká obyvatele typicky podzimní ráz počasí s proměnlivými teplotami a větrnými poryvy v některých regionech.
Sobotní den bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy, přičemž v Čechách se odpoledne místy ukáže i polojasno. Ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky nebo občasný déšť, přičemž ve polohách nad tisíc metrů nad mořem mohou lidé počítat také s ojedinělým sněžením. Nejnižší noční teploty klesnou na 7 až 3 stupně Celsia, zatímco nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 8 do 13 stupňů.
Počasí v sobotu ovlivní slabý až mírný jihozápadní až západní vítr dosahující rychlosti dvou až šesti metrů za sekundu. V západních Čechách však meteorologové upozorňují na ojedinělé nárazy větru kolem patnácti metrů za sekundu, což odpovídá přibližně padesáti pěti kilometrům v hodině. Večer by měl vítr slábnout a celkové množství srážek zůstane nízké, neboť spadne nula až tři milimetry srážek.
Neděle přinese výraznější změnu, neboť se od západu postupně zatáhne a rozprší na území celé republiky. Zpočátku sice může převládat polojasno až oblačno, avšak v noci, ráno a dopoledne se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. S postupujícím dnem začne na celém území pršet a úhrny srážek dosáhnou dvou až patnácti milimetrů, přičemž v Čechách se v polohách nad dvanáct set metrů objeví také sníh.
Noční teploty v neděli poklesnou na 4 až 0, přičemž při uklidnění větru mohou ojediněle klesnout až na -3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty dosáhnou hodnot mezi 8 a 13 stupni, přičemž na východě Moravy a ve Slezsku se oteplí až na 15 stupňů. Ranní slabý vítr vystřídá během dne mírný vítr z jižních směrů s nárazy dosahujícími opět patnácti metrů za sekundu.
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Zdroj: Libor Novák