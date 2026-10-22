Rusko tvrdí, že je připraveno obnovit rozhovory s Ukrajinou a USA o ukončení války

Rusko je v principu připraveno obnovit jednání se Spojenými státy a Ukrajinou s cílem ukončit stávající konflikt. Oznámil to nejvyšší poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov po zhruba tříhodinové schůzce Vladimira Putina se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem v Petrohradu.
Podle vyjádření ruské strany by nové kolo rozhovorů mohlo proběhnout kolem desátého listopadu, přičemž jako možné místo konání byla zmíněna metropole Spojených arabských emirátů Abu Dhabí. Ukrajina i její evropští spojenci přitom Moskvu dlouhodobě tlačí k okamžitému obnovení dialogu, který byl pozastaven v průběhu února.
Moskva dosavadní rozhovory odmítala s odkazem na své postavení na bojišti a nedostatek protivzdušných střel na ukrajinské straně. Kreml dříve přerušení jednání odůvodnil rozsáhlými ukrajinskými útoky během ruských všeobecných voleb v minulém měsíci.
Witkoff dorazil do Petrohradu bezprostředně po pondělním jednání v norské metropoli Oslu, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a nejvyššími představiteli Norska a Finska. Jurij Ušakov však nápady a návrhy vzešlé z těchto předchozích schůzek označil za nepříliš užitečné.
Zástupce americké administrativy pod podmínkou anonymity pro BBC uvedl, že Witkoff spolu s dalším klíčovým vyjednavačem Jaredem Kushnerem navrhli uspořádání trilaterálního setkání na technické úrovni mezi USA, Ruskem a Ukrajinou. Tento návrh podle amerického zdroje přijal jak Kyjev v Oslu, tak Moskva během středečních jednání.
Ruský prezidentský poradce zdůraznil, že budoucí rozhovory se musejí zaměřit především na vytvoření nového bezpečnostního systému pro Ruskou federaci a Ukrajinu po skončení ozbrojeného konfliktu. Hlavním tématem tak má být zajištění dlouhodobé stability v regionu po uzavření případné dohody.
Během středečního setkání v Petrohradu měl ruský prezident rovněž zopakovat, že ruské ozbrojené síly postupují podél celé frontové linie a disponují strategickou iniciativou. Ukrajinská strana a její evropští partneři tato tvrzení odmítají a poukazují na to, že situace na frontě odpovídá patovému stavu.
Celá diplomatická jednání probíhají na pozadí rostoucího politického napětí mezi Washingtonem a Kyjevem. Americký prezident Donald Trump opakovaně vyjádřil názor, že by Ukrajina měla mít nového prezidenta nebo někoho jiného, kdo by vedl budoucí mírová jednání.
V předvečer nadcházejících amerických voleb navíc Trump spojil ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie s růstem cen pohonných hmot, což v řadách evropských lídrů vzbudilo značné obavy ohledně dalšího směřování zahraniční politiky.
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Zdroj: Libor Novák