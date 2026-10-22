Ministerstvo zajistilo další miliony pro Státní zdravotní ústav

Ministerstvo zdravotnictví zajistilo dodatečných 57 milionů korun na financování Státního zdravotního ústavu (SZÚ) do konce letošního roku. V současnosti připravuje převod těchto prostředků.
Provoz ústavu, včetně činnosti všech národních referenčních laboratoří, nákupu diagnostického materiálu a výplat zaměstnanců, je tak finančně zajištěn. Žádné omezení odborných ani diagnostických činností nehrozí.
"Chci ujistit zaměstnance SZÚ i veřejnost, že fungování ústavu není ohroženo. Zajistili jsme dalších 57 milionů korun, aby mohl bez omezení plnit všechny své úkoly. Má totiž nezastupitelnou roli v ochraně veřejného zdraví a mou prioritou je zajistit nejen stabilizaci současného provozu, ale také dlouhodobě udržitelné financování," sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Vedení SZÚ současně prověřuje hospodaření ústavu, jednotlivé nákupy a možnosti úspor. Cílem je efektivnější využívání finančních prostředků při zachování všech odborných činností. S ohledem na probíhající úsporná opatření se nepočítá s plošným vyplácením mimořádných odměn.
„Státní zdravotní ústav má zásadní roli při sledování infekčních onemocnění, ale také v prevenci a v ochraně zdraví obyvatel. Vítám proto kroky ministerstva, které nám umožní zachovat všechny odborné činnosti a zajistit stabilní podmínky pro práci našich zaměstnanců,“ uvedla Barbora Macková, ředitelka SZÚ.
Ministerstvo zdravotnictví společně s vedením SZÚ zároveň pracuje na dlouhodobě udržitelném financování ústavu. To bude také součástí připravované reformy systému ochrany veřejného zdraví, která se zaměří na posílení prevence, efektivnější fungování jednotlivých institucí a lepší připravenost na zdravotní hrozby.
Související
Zákony se nadále porušují, ukázaly kontroly v restauracích, barech a klubech
Vojtěch chce vyjasnit pacientům, za co mohou platit u lékaře
ministerstvo zdravotnictví , Státní zdravotní ústav (SZÚ) , Adam Vojtěch (ANO)
Aktuálně se děje
včera
Lidé stále tápou. Obchody v příštím týdnu ovlivní státní svátek
včera
Sparta prohospodařila duel s Lilleströmem. Plzeň a Jablonec venku prohrály o gól
včera
Ministerstvo zajistilo další miliony pro Státní zdravotní ústav
včera
Pokus o vraždu před nádražím v Plzni. Bezdomovec útočil nožem
včera
Evropa vyvíjí vlastní Starlink, ale závodí s časem. Experti vidí jeden problém
včera
Zákony se nadále porušují, ukázaly kontroly v restauracích, barech a klubech
včera
Agresor napadl řidičku na D6. Policie ho podezírá z několika trestných činů
včera
Trump bude hledat obětní beránky? Před volbami panuje v Bílém domě strach
včera
Experti: USA Ukrajinu potřebují. Přehlíží fakt, že Rusko nikdy nebude spojenec
včera
Trump před volbami Republikány potápí, odhaluje nový průzkum. Jeho podpora je nejnižší v historii
včera
V Evropě roste přesvědčení, že bude muset zahájit jednání s Putinem
včera
Kreml potvrdil, že Rusko a USA jednají o aktivech ropného gigantu Lukoil
včera
FT: NATO umožní Ukrajině nakupovat zbraně, munici a vojenské vybavení přes svou agenturu
včera
Politico: Mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou byly blízko dohodě, než USA zrušily sankce, řekl Pavel
včera
Zasažena je Wikipedie, eshopy i BBC. Závažnou kybernetickou bezpečnostní hrozbu řeší celý svět
včera
Zelenskyj: Jsme připraveni přistoupit na mírovou dohodu, která by zmrazila konflikt na současné frontové linii
včera
Vlády začaly odpojovat weby. V programovacím jazyce PHP byla objevena závažná chyba
včera
Rusko tvrdí, že je připraveno obnovit rozhovory s Ukrajinou a USA o ukončení války
včera
Počasí o víkendu: Česko čeká citelné ochlazení
21. října 2026 21:07
Republikáni jsou pobouřeni chováním Witkoffa u Putina
Američtí senátoři Thom Tillis a John Cornyn z Republikánské strany ostře kritizovali zvláštního vyslance Steva Witkoffa za to, že označil ruského prezidenta Vladimira Putina za „humanitární osobu“. Stalo se tak po propuštění neoprávněně zadržovaného amerického občana z ruského vězení.
Zdroj: Libor Novák