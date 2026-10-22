Ministerstvo zajistilo další miliony pro Státní zdravotní ústav

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. října 2026 20:25

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Ministerstvo zdravotnictví zajistilo dodatečných 57 milionů korun na financování Státního zdravotního ústavu (SZÚ) do konce letošního roku. V současnosti připravuje převod těchto prostředků. 

Provoz ústavu, včetně činnosti všech národních referenčních laboratoří, nákupu diagnostického materiálu a výplat zaměstnanců, je tak finančně zajištěn. Žádné omezení odborných ani diagnostických činností nehrozí.

"Chci ujistit zaměstnance SZÚ i veřejnost, že fungování ústavu není ohroženo. Zajistili jsme dalších 57 milionů korun, aby mohl bez omezení plnit všechny své úkoly. Má totiž nezastupitelnou roli v ochraně veřejného zdraví a mou prioritou je zajistit nejen stabilizaci současného provozu, ale také dlouhodobě udržitelné financování," sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). 

Vedení SZÚ současně prověřuje hospodaření ústavu, jednotlivé nákupy a možnosti úspor. Cílem je efektivnější využívání finančních prostředků při zachování všech odborných činností. S ohledem na probíhající úsporná opatření se nepočítá s plošným vyplácením mimořádných odměn.

„Státní zdravotní ústav má zásadní roli při sledování infekčních onemocnění, ale také v prevenci a v ochraně zdraví obyvatel. Vítám proto kroky ministerstva, které nám umožní zachovat všechny odborné činnosti a zajistit stabilní podmínky pro práci našich zaměstnanců,“ uvedla Barbora Macková, ředitelka SZÚ.

Ministerstvo zdravotnictví společně s vedením SZÚ zároveň pracuje na dlouhodobě udržitelném financování ústavu. To bude také součástí připravované reformy systému ochrany veřejného zdraví, která se zaměří na posílení prevence, efektivnější fungování jednotlivých institucí a lepší připravenost na zdravotní hrozby.

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