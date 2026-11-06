Kratom v Česku je problém. Za tři měsíce napočítali přes 500 pacientů

V souvislosti s akutní intoxikací kratomem nebo podezřením na ni byla od dubna do června 2026 vykázána zdravotní péče u 515 pacientů. Nejpočetnější skupinu tvořili pacienti ve věku 15 až 19 let. Více než třetina všech evidovaných osob byla mladší dvaceti let. Vyplývá to z prvních souhrnných údajů za pojištěnce všech sedmi zdravotních pojišťoven, které pro Ministerstvo zdravotnictví zpracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
"Data bohužel ukazují, že i přes regulovaný prodej se kratom stále dostává k dětem a mladistvým. To je pro nás jasný důvod ke zpřísnění pravidel, které už podpořila i vláda. Naším cílem je mladé lidi lépe chránit a zajistit, aby se pravidla prodeje skutečně dodržovala. Současně musíme pokračovat v prevenci a srozumitelně upozorňovat na zdravotní rizika," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Péči související s akutní intoxikací kratomem nebo podezřením na ni umožňuje od 1. dubna 2026 sledovat vykazovací kód 99913. Za tři měsíce byl vykázán 609krát u 515 pacientů. Počet vykázání je vyšší než počet pacientů, protože jednomu člověku může být péče poskytnuta ve více odbornostech nebo v několika dnech. Ve věku 15 až 19 let bylo evidováno 171 pacientů, dalších 102 bylo ve věku 20 až 24 let. Celkem bylo 196 pacientů mladších dvaceti let, tedy přibližně 38 procent. Dvě třetiny všech evidovaných osob tvořili muži.
Zdravotní potíže intoxikovaných osob přitom byly z více než 60 % závažné, více než 330 hlášení pochází z nemocniční péče. V akutní lůžkové péči, včetně péče intenzivní, bylo v důsledku této příčiny léčeno 203 osob.
"Na kratom nelze nahlížet jako na neškodný přírodní produkt. Jeho užívání může mít závažné zdravotní následky, které je třeba brát v úvahu zejména u dospívajících. Údaje o péči poskytnuté stovkám pacientů v souvislosti s intoxikací nebo podezřením na ni tuto potřebu podtrhují. Vedle edukace, prevence a dostupné odborné pomoci proto považujeme za důležité nejenom rozvíjet nástroje pro monitoraci situace a reakci na závažná zjištění, ale také mít jasně stanovené podmínky prodeje a účinnou kontrolu jejich dodržování," sdělila Dita Protopopová, vrchní ředitelka sekce duševního zdraví a závislostí Ministerstva zdravotnictví.
Na podmínky prodeje a kontrolu jejich dodržování se zaměřuje vládou schválený návrh novely zákona o návykových látkách. Počítá mimo jiné se zvýšením věkové hranice pro nákup psychomodulačních látek na 21 let, zákazem jejich prodeje přes internet a posílením kontrolních pravomocí. Jeho projednání v Poslanecké sněmovně ministerstvo očekává v nejbližší době.
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Zdroj: Jan Hrabě