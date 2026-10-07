Česko hostí konferenci Interpolu. Metnar zmínil důležitost mezinárodní spolupráce

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v úterý zahájil celosvětovou konferenci Interpolu k drogám. Třídenní konference se zaměřuje na mezinárodní spolupráci v boji proti drogové trestné činnosti a na aktuální vývoj nelegálního drogového trhu.
V Praze od 6. do 8. října probíhá třetí globální konference Interpolu k problematice drog, které se účastní zástupci 106 států. Představitelé Interpolu a dalších institucí v pražském hotelu Pyramida sdílejí zkušenosti a hledají společné postupy při řešení nadnárodní drogové bezpečnostní hrozby. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara, který konferenci spolu s výkonným ředitelem Interpolu pro podporu vyšetřování Stephenem Fryem 6. října 2026 zahájil, roste význam mezinárodní spolupráce v této oblasti i kvůli rychlému vývoji drogového trhu.
Počet lidí užívajících drogy ve světě nadále roste.V roce 2023 podle mezinárodních statistik užilo drogy přibližně 316 milionů lidí ve věku 15 až 64 let, což je více než před deseti lety. "Současně se významně rozvíjí trh se syntetickými drogami, což pozorujeme i v České republice. Drogový trh je navíc významným zdrojem příjmů organizovaného zločinu. Proto právě dnes více než kdy jindy zdůrazňujeme silnou potřebu koordinované mezinárodní spolupráce v boji proti drogám," uvedl ministr Metnar.
Jako příklad závažnosti syntetických drog zdůraznil specifickou situaci, kdy se v Česku mohly syntetické drogy dlouho šířit bez reakce státu. To se v poslední době změnilo. Například v minulém týdnu se podařil v rámci akce Korund největší zásah proto výrobcům a distributorům syntetických drog za 35 let. Právě rychlá obměna syntetických látek a tlak na národní i mezinárodní kontrolní mechanismy je důležitým diskusním tématem konference.
Metnar dále zmínil, že státy musí hájit život a zdraví svých občanů, pražskou konferenci proto považuje za ideální fórum, kde široké spektrum účastníků může mezi sebou sdílet své zkušenosti, přístupy a hledat společné odpovědi. "Veřejný zájem na boj proti organizované drogové trestné činnosti musí být naší prioritou, proto i mezinárodní policejní spolupráce musí být rychlejší než hrozby, kterým společně čelíme," dodal ministr.
Důležitost pražské konference vystihuje i skutečnost, že organizované zločinecké skupiny využívají stejné trasy a infrastrukturu pro různé druhy nelegálního obchodu. Obchodování s drogami je spojováno mimo jiné s praním peněz a korupcí a trasy mohou být využívány rovněž pro obchod se zbraněmi a dalšími nelegálními komoditami. Interpol proto zdůrazňuje potřebu koordinované mezinárodní policejní spolupráce.
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