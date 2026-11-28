Začíná advent, což je náročnější období i pro policisty. Od tohoto víkendu se jako každý rok posílí dohled na exponovaných místech. V ulicích měst tak budou k vidění i příslušníci s dlouhými zbraněmi.
Policie na to upozornila na sociální síti X. "Blíží se první adventní neděle a s ní i tradiční vánoční trhy. Stejně jako v předchozích letech posílíme dohled na místech, kde se schází větší množství lidí. Častěji tak budete potkávat naše kolegy v uniformách i v civilu, některé i s dlouhými zbraněmi," uvedli strážci zákona.
V České republice nadále platí stupeň ohrožení terorismem B. Důvodem je aktuální bezpečnostní situace ve světě. "Žádná konkrétní hrozba nám ale není známa," zdůraznili policisté.
Opatření týkající se vánočních trhů a dalších masově navštěvovaných míst je čistě preventivní. "S městy a pořadateli trhů spolupracujeme také při umísťování technických zábran proti vjezdu vozidel," dodala policie.
Advent představuje začátek liturgického roku a každoročně začíná v rozmezí od 27. listopadu do 3. prosince. Jde o odbobí přípravy na Vánoce, dobu rozjímání a dobročinnosti. S adventem se zároveň pojí nejrůznější tradice. Od 19. století k němu například patří věnec, na kterém by neměly chybět tři fialové a jedna růžová svíčka.
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Vánoce , advent , Policie ČR
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Zdroj: Libor Novák