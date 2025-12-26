Počasí jako v létě. Na Islandu zažili velmi neobvyklé Vánoce

V Česku nakonec o Vánocích zavládlo zimní počasí, alespoň co se teplot týká. Něco jiného zažili lidé k vlastnímu překvapení na Islandu. Maximální teploty na tomto ostrově šplhaly výrazně nad nulu, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Některé meteorologické stanice zaznamenaly na Štědrý den výjimečně i teploty atakující 20 °C, které jsou na Islandu zcela mimořádné i v červnu. V Česku ve stejnou chvíli panovalo teplotně mírně podprůměrné počasí.
"Nejvyšší teplota, 19,7 °C byla změřena - předběžně - na stanici Bakkagerði na východním pobřeží Islandu. Pokud se tato teplota potvrdí, bude se jednat o vyrovnání absolutního prosincového rekordu z roku 2019 ze stanice Kvísker," uvedl hydrometeorologický ústav na sociální síti X.
Příčinou vysokých teplot byl přenos mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu. Neobvykle teplo je o vánočních svátcích i ve Spojených státech amerických či na severu Skandinávie. Například i za polárním kruhem na Lofotech teplota v noci neklesla na řadě stanic ani pod sedm stupňů nad nulou.
"Výrazně narůstající četnost takovýchto teplých extrémů pozorujeme poslední roky a několik posledních desetiletí v souvislosti s probíhající klimatickou změnou," konstatovali tuzemští meteorologové.
