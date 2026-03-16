Oscar pro dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Pomohli s ním i Češi

Česká kinematografie se může hrdě hlásit k úspěchu dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi, který získal Oscara. Snímek totiž koprodukovala česká společnost. Na projektu spolupracovala i Česká televize, která film v květnu odvysílá.
O úspěchu filmu Pan Nikdo proti Putinovi v kategorii nejlepší celovečerní dokumentární film informovala Česká televize. "Český tým se výrazně zapsal do výsledné podoby snímku – českým producentem je společnost Pink a film vznikl ve spolupráci s Českou televizí," uvedla televize na sociální síti X.
ČT zároveň pogratulovala režisérům filmu, kterými jsou David Borenstein a Pavel 'Paša' Talankin. "Snímek uvidíte v úterý 5. května na obrazovkách České televize," sdělila divákům.
Jádrem filmu je příběh Paši Talankina – obyčejného učitele z malého ruského města Karabaš. "Každý den jsem musel natáčet, jak děti recitují slogany a učitelé opakují lži. A jednoho dne jsem si položil otázku, jestli mám morální právo ty záznamy smazat. Rozhodl jsem se, že ne. Propaganda se valí ruskou společností a drtí vše živé. Jednou se lidé budou muset podívat zpět a pochopit, jak se to všechno stalo," řekl Pavel Talankin, který snímek Pan Nikdo proti Putinovi nejen natočil a spolurežíroval, ale i osobně prožil.
Film vznikl v koprodukci dánské společnosti Made in Copenhagen a české produkční společnosti PINK. "Před několika lety nás oslovila dánská producentka Helle Faber, že potřebuje pomoct. Byla velmi tajemná, nechtěla uvádět žádné konkrétní údaje. Sešli jsme se v Polsku a tam začala vyprávět o jakémsi tajemné člověku v Rusku, který natáčí vojenskou propagandu ve školách. Bylo jasný, že pokud má film vzniknout, tak ten člověk v Rusku nesmí zůstat," řekl producent filmu Radovan Síbrt.
"Dnes sledujeme, jak film úspěšně putuje po světových festivalech a sbírá jedno ocenění za druhým – a máme radost, že na té cestě může být Paša osobně přítomen. Pro nás to není jen profesionální, ale i hluboce lidská zkušenost," dodal Síbrt.
"Paša dnes žije v Evropské unii, odkud může bezpečně doprovázet film po světových festivalech. Jeho osobní přítomnost při projekcích dává filmu další rozměr – připomíná, že to není jen dokument o propagandě, ale i o odvaze a potřebě mluvit pravdu. Jsem hrdá, že český tým mohl být součástí projektu, který nejen filmově rezonuje, ale má i skutečný lidský dopad. Oscarové klání je pro nás symbolickým završením téhle mimořádné cesty," uvedla producentka Alžběta Karásková.
Dokument Pan Nikdo proti Putinovi už absolvoval mimořádně úspěšnou cestu po světových festivalech – byl uveden na více než sto mezinárodních přehlídkách, z toho na 21 absolvoval v USA a 80 v dalších zemích celého světa. Ze soutěžních festivalů dosud získal 14 hlavních ocenění a 3 zvláštní uznání. Vedle Zvláštní ceny poroty ze Sundance si odnesl i ocenění z festivalů Cinetopia (USA), Biografilm (Itálie), Docs Barcelona (Španělsko) či ZagrebDox (Chorvatsko). Aktuálně probíhají také projekce pro členy Americké filmové akademie (AMPAS) v rámci oscarového klání.
Silné zázemí filmu stojí v České republice. Koproducentem snímku je společnost PINK (Radovan Síbrt, Alžběta Karásková, Petra Dobešová), hudbu k filmu složil Michal Rataj, postprodukci zajistila společnost UPP vedená Ivem Marákem a vizuální identitu snímku doplnily fotografie Františka Svatoše. Na výrobě se podílel také Státní fond audiovize (Helena Bezděk Fraňková), České filmové centrum (Markéta Šantrochová) a Česká televize (Tereza Polachová, Ivana Pauerová). Jedním z výkonných producentů projektu je Serge Borenstein, belgický producent a developer dlouhodobě působící v Praze.
Aktualizováno 14. března 2026 22:21
