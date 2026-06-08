Konec jedné kapitoly. Exprezidenta Čaputová oznámila rozchod

Slovensko zasáhla smutná zpráva z osobního života bývalé hlavy státu. Exprezidentka Zuzana Čaputová a její dlouholetý partner Juraj Rizman potvrdili rozchod. Pár tvořili šest let. Podle společného prohlášení zůstávají přáteli.
Čaputová a Rizman potvrdili rozchod v prohlášení pro slovenský web Pluska. "Ano, je to tak. I přes upřímnou snahu o řešení a po dlouhých rozhovorech jsme se se vzájemnou úctou rozhodli ukončit náš partnerský vztah," uvedl někdejší první pár Slovenska.
"Mezi námi se nestalo nic zlého – nečekejte žádné skandály ani dramata. Jsme nesmírně vděční za všechny společné roky, za všechno, co jsme jeden druhého naučili, a za lásku, kterou jsme sdíleli," pokračovali exprezidentka a její dlouholetý přítel.
"Naše životy zůstávají propojené, ale odteď už 'jen' jako přátelé. Chápeme, že to může vzbuzovat mnoho otázek, ale chtěli bychom vás upřímně poprosit o respektování našeho soukromí," dodala dvojice.
Čaputová a Rizman tvořili pár od roku 2020, kdy už politička byla prezidentkou. Vztah tak prošel náročnými zkouškami, protože bratislavská rodačka jako první žena v prezidentském úřadu na Slovensku čelila nenávistným útokům a výhrůžkám, připomněla Pluska.
Čaputová má dvě dcery z předchozího vztahu - manželství s Ivanem Čaputou. Slovenskou prezidentkou byla do června 2024, o druhý mandát se rozhodla neusilovat a opustila vrcholnou politiku.
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Zdroj: Libor Novák