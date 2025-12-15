Obětí teroristického útoku v Austrálii je i přítelkyně Čaputové

Libor Novák

15. prosince 2025 11:37

Zuzana Čaputová
Zuzana Čaputová Foto: president.gov.ua

Mezi oběťmi teroristického útoku na pláži Bondi v australském Sydney je i občanka Slovenska, jak oznámila bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Tato žena jménem Marika byla její velmi blízkou přítelkyní a dokonce se zúčastnila i její prezidentské inaugurace.

Zpráva o útoku, při kterém se útočníci zaměřili na členy židovské komunity slavící Chanuku, je pro exprezidentku a její rodinu o to bolestnější, že se dotkla jejich dlouholeté přítelkyně. Čaputová vzpomínala, jak ji Marika oslovovala "Moje Susan" a jak jí vyprávěla o svém životě. Její osud byl poznamenán přežitím holocaustu, který nepřežili všichni členové její významné rožňavské rodiny, až na matku a strýce.

Sydney se pro Mariku stalo útočištěm, kde našla bezpečí před zlem fašismu a komunismu. Po roce 1989 se pravidelně vracela na Slovensko a byla přítomna u všech důležitých událostí v životě Zuzany Čaputové, včetně její inaugurace.

Marika tragicky zemřela na své oblíbené pláži Bondi, kde před lety provedla Čaputovou při její návštěvě Sydney. Exprezidentka popsala Mariku jako výjimečnou ženu, která žila velmi aktivně a naplno, uměla si užívat života. Z těžkostí, které ji potkaly, se naučila nevzdávat se a čelit výzvám čelem. V jedné ze svých posledních zpráv Marika napsala: "Život je boj a musíš ho brát takový, jaký je."

Zuzana Čaputová vyjádřila hlubokou soustrast rodině Mariky a rodinám všech dalších obětí, stejně jako zasaženým židovským komunitám. Připomněla, že Chanuka je svátek světla a naděje, kterou bychom neměli ztrácet ani v těchto těžkých a smutných chvílích.

Austrálií v neděli otřásl teroristický útok na populární pláži Bondi v Sydney. Cílem dvou střelců se stala židovská komunita, o život přišlo 15 lidí. Čin odsoudil australský premiér Anthony Albanese. 

Policie potvrdila, že podezřelými jsou otec Sajid Akram (50) a jeho syn Naveed Akram (24). Otec, který měl licenci na držení šesti střelných zbraní, byl zastřelen policií. Jeho syn zůstává hospitalizován pod policejní ochranou. Vzhledem k jasně antisemitskému motivu označily úřady čin za teroristický útok, což jim poskytuje dodatečné zdroje pro vyšetřování a potrestání viníků.

Zatím nebyly objeveny žádné důkazy o tom, že by útok byl součástí širší sítě. Vzhledem k tomu, že útočníky byli otec a syn, případ zapadá do profilu útoku "osamělého aktéra", podobně jako při obležení Lindt Café v roce 2014 nebo masakru v Christchurchi v roce 2019. Útoky osamělých aktérů na veřejných místech je velmi těžké předvídat a zabránit jim.

