Evropa se potýká s extrémním počasím. Kvůli mrazům umírají lidé, leteckou dopravu zachvátil chaos

Evropa se potýká s extrémní zimou, která si na kontinentu vyžádala již šest lidských životů a ochromila klíčové dopravní uzly. Nejtragičtější bilanci hlásí Francie, kde mrazivé počasí a náledí způsobily pět úmrtí při dopravních nehodách.
Tři lidé zahynuli v jihozápadním departementu Landes, zatímco v okolí Paříže došlo ke dvěma smrtelným incidentům – jeden po srážce s nákladním vozem a druhý poté, co vozidlo taxislužby dostalo smyk na sněhu a zřítilo se do řeky Marny. Šestou obětí je žena ze Sarajeva, na kterou spadl strom přetížený čtyřiceticentimetrovou vrstvou čerstvého sněhu.
Letecká doprava se ocitla v naprostém chaosu, přičemž nejhorší situace panuje v Paříži a Amsterdamu. Na pařížském letišti Charlese de Gaulla muselo být ve středu ráno zrušeno 40 % spojů, aby personál stihl z ranvejí odklidit sníh, zatímco letiště Orly škrtlo čtvrtinu letů. Ještě dramatičtější scény se odehrávají na amsterdamském Schipholu. Tam bylo zrušeno přes 400 letů a podle nizozemského rozhlasu NOS se toto číslo během středy zvýší o dalších 600. Tisíce cestujících zůstaly uvězněny v terminálech, kde se tvoří nekonečné fronty u přepážek leteckých společností.
Nizozemský národní dopravce KLM čelí kritice za nedostatečnou informovanost, na což reagoval prohlášením, že mu kvůli extrémním podmínkám a zpoždění dodávek téměř došla odmrazovací kapalina pro letadla. Cestující jako Španěl Javier Sepulveda popisují situaci na místě jako frustrující a nepřijatelnou. Ten uvedl, že v šestihodinové frontě na informace se za celé dopoledne téměř neposunul. Letištní správa sice ujišťuje, že týmy pro odklízení sněhu pracují nepřetržitě, ale mráz a husté srážení jsou silnější než technika.
Kromě letectví trpí i železnice. V celém Nizozemsku se doprava v úterý ráno zastavila kvůli rozsáhlému výpadku IT systému, což v kombinaci se zasněženými výhybkami vedlo k úplnému kolapsu. Mezinárodní spoje Eurostar spojující Amsterdam s Paříží nabírají obrovská zpoždění nebo jsou bez náhrady rušeny. Francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot vyzval občany, aby pokud možno vůbec nevyjížděli na silnice a pracovali z domova, protože meteorologové vydali pro 38 oblastí Francie oranžovou výstrahu před silným náledím.
Zimní sevření má podle předpovědí trvat minimálně do konce týdne. Balkánské státy se kromě sněhu potýkají i s vydatnými dešti, které zvedají hladiny řek a způsobují lokální záplavy. Úřady varují, že s přetrvávajícími mrazy se situace na silnicích bude spíše zhoršovat, a doporučují sledovat aktuální informace o letech a spojích dříve, než se lidé vydají na cestu k nádražím a letištím.
