Babiš oznámil Čechům změny v plánu repatriačních letů z Blízkého východu

Plán českých repatriačních letů, které mají pomoci dostat české občany nacházející se na Blízkém východě do bezpečí, se změnil. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Repatriace mají nakonec probíhat nejen z Egypta a Jordánska, ale také z Ománu.
Babiš v pondělí večer oznámil, že kvůli vývoji situace na Blízkém východě bylo nutné změnit původní plán repatriačních letů. "Dobrá zpráva je, že v důsledku těch nových událostí jsme se rozhodli, že přidáme ještě třetí zemi, odkud budeme vozit naše občany zpět domů. Takže repatriace bude probíhat z Egypta, Jordánska a nově i z Ománu," informoval premiér.
Jordánsko se podle Babiše rozhodlo uzavřít vzdušný prostor, takže let do Ammánu se odkládá na úterní ráno. "Dnes odlétají dva letouny zatím na Krétu, a jakmile budou mít vyřízené povolení, což by mělo být rychle, tak větší airbus odletí do Maskatu v Ománu a casa poletí do Egypta, kde nabere první skupinu lidí, protože zbytek se tam dostane až zítra odpoledne," vysvětlil předseda vlády.
"Ráno, jakmile se otevře nad Jordánskem letový prostor, tak vyletí do Ammanu kratší airbus. A nakonec se znovu v Egyptě otočí airbus nebo casa, to uvidíme podle toho, jaká bude skutečná potřeba," pokračoval.
Stát je podle premiéra v neustálém kontaktu s leteckou společnosti Smartwings. "Sice primárně stahují své klienty, ale už se nám podařilo k nim včera i dnes dostat některé lidi, kteří sice nebyli jejich klienty, ale nacházeli se v Maskatu a Salála," sdělil.
"Pořád děláme, co můžeme, určitě všechny, kteří tam jsou, prosím, aby se zaregistrovali v systému DROZD a sledovali nás na sítích," dodal premiér.
