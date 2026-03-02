Írán se na poslední chvíli snaží zachránit zbytky jaderného programu

Írán se podle dostupných informací snaží zachránit, co zbývá z jaderného programu, než bude příliš pozdě. Tvrdí to zdroje izraelského deníku The Jerusalem Post. Teherán chce ochránit, co půjde, opevnit zařízení a schovat vybavení, u kterého to jde udělat.
Satelitní snímky prokázaly, že Írán se už v týdnech, které předcházely víkendové eskalaci, snažil opevnit jaderná zařízení. Nyní se i během probíhajících bojů snaží zachránit, co se dá, tvrdí zdroje zmíněného deníku. List zároveň napsal, že íránská jaderná zařízení se zatím nestaly cílem pro americké či izraelské zbraně v rámci nynější operace.
Deník také připomněl, že program byl poškozen už při loňských úderech proti Íránu. Američané totiž udeřili v Íránu již v loňském roce, protože tamní režim navzdory tvrzením, že jeho jaderný program je určen čistě pro civilní účely, začal obohacovat uran na úroveň, která je blízko možnému využití ve zbraních hromadného ničení. V červnu tak došlo na údery proti íránským jaderným zařízením.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v těchto dnech informoval, že v Isfahanu se má stále nacházet uran obohacený na 60 procent. Podle šéfa agentury Rafaela Grossiho nejsou důkazy o tom, že by došlo k útoku na Natanz, kde dochází k obohacování uranu. Grossi zmínil, že jeho úřad se snažil kontaktovat íránské úřady, ale zatím čeká na odpověď.
Agentura opakovaně varuje, že omezený přístup a mezery v monitoringu komplikují snahy udělat si ucelený obrázek o íránském jaderném programu.
Zatímco se v sobotu ráno nad Teheránem ozývaly exploze amerických a izraelských bomb, íránská diplomacie se zoufale snažila dovolat do Moskvy. Podle webu Politico se však tamnímu ministru zahraničí od Sergeje Lavrova dostalo pouze slovní podpory a vyjádření soustrasti. Írán se tak stal další zemí v pořadí, která na vlastní kůži pocítila, že ruské spojenectví má své velmi úzké limity, jakmile dojde na skutečný vojenský střet s globální velmocí.
Zdroj: Libor Novák