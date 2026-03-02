Kuvajt sestřelil tři americké stíhačky F-15

Americké centrální velitelství Centcom potvrdilo, že nad územím Kuvajtu došlo k sestřelení tří amerických stíhaček F-15. Podle oficiálního prohlášení byly stroje zasaženy kuvajtskou protivzdušnou obranou během operací souvisejících s íránskými aktivitami. Incident je prozatím klasifikován jako nechtěná střelba do vlastních řad, ke které došlo v rámci probíhajícího ozbrojeného konfliktu.
Během aktivních bojů, které zahrnovaly útoky íránských letadel, balistických raket a dronů, došlo k tragickému omylu. Kuvajtská protivzdušná obrana v nastalém chaosu vyhodnotila americké letouny jako hrozbu a zahájila palbu. Centcom ve svém vyjádření uvedl, že k pádu tří stíhaček došlo právě v důsledku tohoto zjevného incidentu „friendly fire“.
Dobrou zprávou zůstává, že všech šest členů posádek se dokázalo z poškozených strojů včas katapultovat. Záchranné týmy již všechny letce vyhledaly a zajistily jejich bezpečnou přepravu do zázemí. Podle dostupných informací jsou všichni piloti ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života.
Okolnosti provázející tuto událost jsou v současné době předmětem intenzivního vyšetřování vojenských orgánů. Americké velitelství přislíbilo, že jakmile budou k dispozici další podrobnosti, uvolní je pro veřejnost. Již dříve se objevovaly zprávy o haváriích amerických válečných letounů v Kuvajtu, ale přesná příčina byla až do nynějška nejasná.
Analýza videozáznamu jednoho z incidentů ukazuje stroj, který se velmi podobá variantě F-15E Strike Eagle, v ploché vývrtce. Tento pohyb následoval po katastrofálním selhání letounu, jehož přesný původ nebyl bezprostředně po nehodě znám. Kuvajtské ministerstvo obrany potvrdilo, že k haváriím došlo v době intenzivní íránské palby směřující na území státu.
Letouny F-15E Strike Eagle jsou víceúčelové stroje určené pro vzdušný boj i útoky na pozemní cíle. V současném konfliktu se pravděpodobně podílejí na obranných operacích s cílem zachycovat íránské rakety a bezpilotní prostředky. K těmto účelům mohou piloti využívat tepelně naváděné střely, rakety s dlouhým doletem nebo palubní kanóny.
Napětí v regionu dále eskaluje, neboť Izraelské obranné síly oznámily zahájení dalšího rozsáhlého úderu na íránské hlavní město Teherán. Cílem této operace jsou podle izraelské armády objekty spojené s tamním režimem. V reakci na vývoj situace se rozezněly sirény také na základně Akrotiri a do vzduchu vzlétly britské stíhačky.
Zaměstnanci v oblasti byli varováni před přetrvávající bezpečnostní hrozbou a vyzváni k návratu do svých domovů. Mají se zdržovat mimo dosah oken a vyhledat úkryt pod pevným nábytkem. Kyperský ministr vnitra navíc nařídil povinnou evakuaci v blízkosti britské základny a na letišti v Pafosu byl vyhlášen poplach kvůli podezření na výskyt dronu.
Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zahájily další, sedmou vlnu raketových útoků a náletů bezpilotních letounů na země v regionu. Nad městem Abú Dhabí byly slyšet silné exploze a následně byly spatřeny sloupy kouře stoupající z oblasti poblíž místního přístavu. Zatím není zcela jasné, co přesně dané místo zasáhlo, nicméně svědci z okolí hlásili, že nad svými hlavami slyšeli přelétající letadla.
Zdroj: Libor Novák