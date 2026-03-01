Írán zaútočil na americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Rakety k ní ale nedoletěly

USS Abraham Lincoln
Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) v oficiálním prohlášení uvedly, že zaútočily na americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Podle íránských státních médií měly být k úderu použity čtyři balistické rakety. USS Abraham Lincoln představuje pátou jednotku třídy Nimitz a ve své výzbroji nese mimo jiné nejmodernější neviditelné letouny F-35, které jsou schopny unikat nepřátelským radarům.

Úderná skupina této letadlové lodi zahrnuje také tři torpédoborce vybavené střelami s plochou dráhou letu Tomahawk a obvykle ji doprovází jaderná ponorka se stejnou výzbrojí. Satelitní snímky, které prověřila redakce BBC Verify, potvrdily přítomnost plavidla u pobřeží Ománu k 15. únoru. 

Íránské tvrzení se však ukázalo jako nepravdivé, neboť plavidlo žádný zásah neutrpělo. Vypálené íránské střely podle dostupných informací k letadlové lodi ani nedolétly a dopadly v bezpečné vzdálenosti, aniž by ji jakkoli ohrozily. USS Abraham Lincoln tak zůstává plně akceschopná a nadále plní své operační úkoly v regionu.

Plavidlo pokračuje v pravidelném vysílání letounů k podpoře rozsáhlé kampaně pod velením Centcomu. Cílem těchto operací zůstává eliminace hrozeb ze strany íránského režimu a zajištění bezpečnosti amerických občanů.

Ztráty na životech však již americké centrální velitelství Centcom oficiálně potvrdilo. Podle jeho zprávy byli v boji zabiti tři příslušníci amerických ozbrojených sil. Jde o první známé oběti na straně USA od sobotního zahájení útoků na Írán. Dalších pět vojáků utrpělo vážná zranění. Jména padlých budou zveřejněna až 24 hodin poté, co budou vyrozuměny jejich rodiny. Prezident Trump již dříve varoval, že životy amerických hrdinů mohou být v této válce ztraceny.

Kritická situace panuje také ve Spojených arabských emirátech, jejichž ministerstvo obrany oznámilo první tři oběti na životech v důsledku íránských útoků. Od včerejšího dne musela tamní obrana čelit 167 raketám a 541 íránským dronům. Celkem 35 bezpilotních letounů dopadlo přímo na území země, což kromě tří mrtvých způsobilo také 58 lehkých zranění a značné materiální škody.

Ministerstvo obrany SAE dále informovalo o specifickém incidentu na námořní základně Al-Salam v Abú Dhabí. Dva íránské drony zde zasáhly sklad, což vedlo k požáru dvou kontejnerů s materiálem. Přestože si tento útok nevyžádal žádné oběti, SAE jej ostře odsoudily jako nehoráznou agresi a hrubé porušení národní suverenity i mezinárodního práva. Íránská média potvrdila zásah vojenské základny, ale motiv útoku neupřesnila.

Izraelské obranné síly (IDF) v reakci na neutichající hrozby oznámily zahájení další masivní vlny úderů, které tentokrát míří přímo do „srdce Teheránu“. Tato operace navazuje na ranní nálety a soustředí se na strategické cíle v samotném centru íránského hlavního města. IDF zároveň zdůraznila, že jejich obranné systémy neustále pracují na zachycování přilétajících hrozeb.

Spojené arabské emiráty i Izrael deklarují připravenost odpovědět na jakékoli další hrozby, zatímco íránské revoluční gardy pokračují v útocích na americké a regionální cíle.  

Írán bude po zabití Chameneího řídit tříčlenná rada, povede ji ajatolláh Alíréza Aráfí

