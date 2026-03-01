Při jediném úderu zemřelo 48 íránských lídrů, prohlásil Trump. Co bude dál ale nikdo neví, varuje exšéf CIA

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru pro stanici CNBC uvedl, že vojenská operace Spojených států v Íránu postupuje „rychleji, než se plánovalo“. Podle jeho slov se jedná o jeden z nejnásilnějších režimů v historii a zásah proti němu je úkolem, který USA provádějí nejen pro sebe, ale pro celý svět. Trump zdůraznil, že se věci v současné chvíli vyvíjejí velmi pozitivním způsobem.

Prezident i v neděli dopoledne zůstával ve svém sídle Mar-a-Lago ve West Palm Beach na Floridě, odkud pozorně sleduje dynamickou situaci na Blízkém východě. V dalším rozhovoru pro Fox News upřesnil rozsah dosavadních úspěchů a prohlásil, že během probíhajících amerických a izraelských úderů bylo zlikvidováno 48 íránských lídrů. „Nikdo nemůže uvěřit tomu, jakých úspěchů dosahujeme. 48 vůdců je pryč během jediného úderu,“ řekl Trump.

Podle zjištění stanice CNN byla tato operace výsledkem několikaměsíční práce tajných služeb. CIA společně s izraelskými zpravodajci sledovaly nejvyššího duchovního vůdce, ajatolláha Alího Chameneího, monitorovaly jeho denní návyky a udržovaly si přehled o pohybu dalších vysoce postavených politiků a vojenských velitelů. Cílem bylo vyčkat na ideální okamžik, kdy bude íránské vedení nejzranitelnější.

Kritický moment nastal v sobotu ráno, kdy se objevily informace o plánovaném setkání Chameneího a dalších špiček režimu. Schůzka se měla konat na oddělených místech vládního komplexu v Teheránu, kde sídlí úřad ajatolláha, prezidentská kancelář i národní bezpečnostní aparát. Tato koncentrace klíčových osob na jednom místě umožnila provést přesně zacílený vojenský úder s devastujícími následky pro íránskou hierarchii.

Bývalý ředitel CIA David Petraeus označil operaci v Íránu za „mimořádný zpravodajský úspěch“, zároveň však v rozhovoru pro BBC News varoval, že další vývoj zůstává nejistý a nikdo neví, co se bude dít dál. Podle Petraeuse je sice známo, že Teherán oznámil jména členů prozatímního vedení, ale od té doby o nich nikdo neslyšel. Bývalý šéf rozvědky je přesvědčen, že představitelé režimu nyní nepoužívají mobilní telefony kvůli obavám z odhalení jejich elektronické stopy.

V otázce Chameneího nástupce Petraeus připomněl roli Shromáždění znalců. Toto ústavní těleso čítající 88 členů je zodpovědné za výběr i dohled nad nejvyšším vůdcem. Obecně se předpokládá, že shromáždění zvolí někoho, kdo bude pokračovat v tvrdé klerikální ideologii, ačkoliv Petraeus připustil, že uvnitř režimu existují i lidé s mnohem pragmatičtějším přístupem.

Zda může dojít k úplnému svržení íránského režimu bez nasazení pozemních sil, závisí podle Petraeuse na tom, kdo se nyní v Teheránu ujme moci. Vyjádřil však značné přesvědčení, že Donald Trump nemá v úmyslu zahájit rozsáhlou pozemní invazi. Operace se tak zatím soustředí na ochromení velitelských struktur pomocí přesných leteckých a raketových útoků.

Donald Trump zopakoval, že napětí v regionu a chování íránského režimu bylo problémem dlouhých 47 let. Rychlost a efektivita současného postupu jsou podle něj důkazem správně zvolené strategie. Zatímco americká administrativa vyjadřuje spokojenost s průběhem úderů, mezinárodní společenství s napětím očekává, jaká bude reakce zbývajících částí íránského vedení.

Situace v íránské metropoli zůstává po likvidaci desítek představitelů nepřehledná. Přestože prezident Trump mluví o úspěchu, experti na národní bezpečnost poukazují na to, že skutečný dopad na stabilitu regionu se projeví až v následujících dnech. Spojené státy a Izrael nadále udržují vysokou úroveň pohotovosti pro případnou íránskou odvetu.

před 42 minutami

Írán chce vybrat nového vůdce do dvou dní. Svrhněte islámskou republiku, dokud můžete, vyzval Íránce Pahlaví

Reza Pahlaví

Írán chce vybrat nového vůdce do dvou dní. Svrhněte islámskou republiku, dokud můžete, vyzval Íránce Pahlaví

Smrt íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího vyvolala bouřlivé reakce jak v exilu, tak přímo v ulicích íránských měst. Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a bývalý korunní princ, který žije v exilu od revoluce v roce 1979, na sociální síti X prohlásil, že Chameneího smrt není „koncem“, ale začátkem nové éry. Vyzval Íránce, aby využili této historické příležitosti a dokud mohou, aby definitivně svrhli islámskou republiku.
USS Abraham Lincoln

Írán zaútočil na americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Rakety k ní ale nedoletěly

Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) v oficiálním prohlášení uvedly, že zaútočily na americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Podle íránských státních médií měly být k úderu použity čtyři balistické rakety. USS Abraham Lincoln představuje pátou jednotku třídy Nimitz a ve své výzbroji nese mimo jiné nejmodernější neviditelné letouny F-35, které jsou schopny unikat nepřátelským radarům.

Prezident Trump

Reza Pahlaví

USS Abraham Lincoln

Alíréza Aráfí

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Kypr

Abú Dhabí pod útokem

Írán, ilustrační foto

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Alí Chameneí, íránský ajatolláh

Ilustrační foto

Írán, ilustrační foto

Počasí

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí

Hormuzský průliv

Alí Chameneí, íránský ajatolláh

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

