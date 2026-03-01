Írán zahájil další vlnu raketových útoků. Nad Abú Dhabí se ozývají silné exploze

Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zahájily další, sedmou vlnu raketových útoků a náletů bezpilotních letounů na země v regionu. Nad městem Abú Dhabí byly slyšet silné exploze a následně byly spatřeny sloupy kouře stoupající z oblasti poblíž místního přístavu. Zatím není zcela jasné, co přesně dané místo zasáhlo, nicméně svědci z okolí hlásili, že nad svými hlavami slyšeli přelétající letadla.
Írán zahájil první dnešní rozsáhlou vlnu útoků napříč celým Blízkým východem v neděli ráno. Podle íránské polooficiální tiskové agentury Tasnim oznámily Islámské revoluční gardy vypuštění již šesté vlny raket a bezpilotních letounů. Tyto údery cílily primárně na Izrael a americké vojenské základny rozmístěné v regionu, přičemž exploze byly hlášeny z mnoha hlavních i dalších významných měst.
Značné incidenty byly hlášeny také z Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Tým CNN přímo na místě slyšel v průběhu dopoledne několik výbuchů a na obloze byl viditelný kouř. Trosky z jedné z raket, která byla zachycena nad čtvrtí Business Bay, dopadly do významného komerčního přístavu Jebel Ali a způsobily tam požár. Nad přístavem se následně vytvořily husté sloupce kouře.
Podobná situace nastala v katarském Dauhá, kde byly v půl osmé ráno místního času slyšet silné exploze. Ministerstvo vnitra Kataru následně informovalo, že v důsledku těchto útoků bylo zraněno 16 osob. Úřady zároveň potvrdily, že v některých částech země došlo k omezeným materiálním škodám, zatímco záchranné složky pracují na odstraňování následků.
V Bahrajnu se protivzdušné obraně podařilo během noci zneškodnit nejméně 45 raket a devět dronů. Státní média a ověřené videozáznamy však ukázaly kouř stoupající z blízkosti hotelu Crowne Plaza v metropoli Manáma. Další zasažené místo se nachází v iráckém Erbilu, kde fotografie potvrdily černý kouř stoupající z hořícího letiště poté, co městem otřásly těžké exploze.
Útoky se nevyhnuly ani Ománu, kde komerční přístav Duqm zasáhly dva bezpilotní letouny. Jeden z nich zasáhl ubytovnu pro dělníky a zranil jednoho zahraničního pracovníka, zatímco trosky druhého dopadly nedaleko palivových nádrží, aniž by způsobily další škody. Americké velvyslanectví v Maskatu následně vydalo bezpečnostní varování a nařídilo svým zaměstnancům i občanům USA v zemi, aby zůstali v úkrytech.
Izraelská armáda v tuto chvíli prověřuje zprávy o útoku na dívčí školu v íránském Mínábu, při kterém mělo podle tamních úřadů zahynout přes sto lidí. Místní prokurátor Ebráhím Táherí uvedl, že počet obětí dosáhl 148 a dalších 95 osob utrpělo zranění.
Mezinárodní mluvčí izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Nadav Šošani novinářům sdělil, že si aktuálně není vědom žádného izraelského ani amerického úderu na tuto lokalitu, ale obě strany incident vyšetřují. Také americká armáda potvrdila, že o těchto hlášeních ví a situaci zkoumá.
Izrael tvrdí, že se mu v úvodní vlně společných americko-izraelských útoků podařilo zlikvidovat většinu nejvyšších vojenských představitelů Íránu. Podle prohlášení IDF bylo zabito 40 vysoce postavených velitelů, což armáda označila za historický úspěch umožněný díky přesným zpravodajským informacím. Většina těchto velitelů zahynula při synchronizovaných úderech na dvou oddělených stanovištích.
Mezi potvrzenými oběťmi je podle IDF také náčelník generálního štábu íránské armády generálporučík Abdolrahím Músáví. Jeho smrt a úmrtí dalších klíčových bezpečnostních lídrů potvrdila i íránská státní média. Izraelské síly tak pokračují v rozsáhlých operacích s cílem eliminovat hrozby pro svůj stát.
Izraelská armáda dále oznámila, že se jí podařilo vyřadit z provozu systémy protivzdušné obrany v západním a středním Íránu. Izraelské letectvo si tímto krokem vytvořilo vzdušnou převahu přímo nad Teheránem. Podle vyjádření IDF letectvo nadále intenzivně operuje v defenzivě i ofenzivě, aby odstranilo veškerá rizika ohrožující Izrael.
Ománský ministr zahraničí Bádr Albusajdí vyjádřil hluboké znepokojení nad násilím, které zachvátilo Blízký východ. Albusajdí, který v uplynulém měsíci působil jako zprostředkovatel nepřímých jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem, uvedl, že je zděšen tím, jak byla vážná diplomatická jednání opět podkopána. Ve svém prohlášení na sociálních sítích zdůraznil, že tato situace neslouží zájmům Spojených států ani světovému míru, a vyzval Washington, aby se nenechal vtáhnout hlouběji do konfliktu se slovy: „Toto není vaše válka.“
Zdroj: Libor Novák