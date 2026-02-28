Chameneí je po smrti, tvrdí izraelské úřady

28. února 2026 20:56, Aktualizováno 28. února 2026 21:39

Alí Chameneí, íránský ajatolláh
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu večer vystoupil s prohlášením, v němž uvedl, že existuje stále více indicií naznačujících, že íránský nejvyšší vůdce, ajatolláh Alí Chameneí, již není naživu. Netanjahu během svého projevu hovořil o úspěšném útoku na Chameneího sídlo v Teheránu a otevřeně označil íránského duchovního vůdce za diktátora, který je pravděpodobně „pryč“. Izraelský vládní činitel následně potvrdil pro média, že nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí byl skutečně zabit při dnešním ranním náletu v Íránu. Podle vyjádření vysoce postaveného izraelského představitele pro deník The Times of Israel tento krok konečně umožní nastolení skutečného míru a přinese prosperitu celému Blízkému východu i okolnímu světu.

Ačkoliv izraelský předseda vlády přímo nepotvrdil Chameneího smrt jako hotovou věc, zdůraznil, že „mnoho znamení nasvědčuje tomu, že tento tyran už není mezi námi“. Tyto spekulace přiživuje i fakt, že Teherán od sobotního rána, kdy masivní údery začaly, nezveřejnil žádné aktuální videozáznamy se svým nejvyšším představitelem. Izraelské zdroje dříve potvrdily, že Chameneí byl jedním z hlavních cílů úvodní vlny útoků.

Zdroje izraelské administrativy ale tvrdí, že Alí Chameneí je mrtev. Izrael údajně má fotografii, na které je mrtvé tělo ajatolláha. Jiný zdroj tvrdí, že se připravuje oficiální oznámení. 

Kromě samotného Chameneího se cílem útoků staly také desítky vysokých velitelů Íránských revolučních gard (IRGC). Izraelský činitel uvedl, že se podařilo zlikvidovat zařízení pro výrobu balistických raket, čímž došlo k výraznému ochromení celého teheránského režimu.

Izrael zároveň deklaroval, že hodlá v úderech pokračovat i nadále. Operace budou podle oficiálního vyjádření trvat tak dlouho, dokud nebude zcela odstraněna existenční hrozba, kterou pro Izrael představuje současný ajatolláhův režim.

Na druhé straně íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí pro americkou stanici NBC uvedl, že podle jeho informací jsou ajatolláh i další vysoce postavení činitelé stále naživu. Navzdory těmto slovům se však množí zprávy o obětech v nejbližším okolí vůdce. Podle neoficiálních informací z ruských médií měli při útocích zahynout Chameneího zeť a snacha, což Teherán zatím formálně nevyvrátil ani nepotvrdil.

Netanjahu ve svém projevu vyslal také silný vzkaz přímo íránskému lidu. Vyzval občany, aby využili této „příležitosti, která se naskytne jednou za generaci“, a pomohli svrhnout tamní režim. Podle izraelského premiéra mají nyní Íránci šanci osvobodit se z okovů tyranie a sjednotit se pro historickou misi. „Vyjděte hromadně do ulic a dokončete tu práci,“ apeloval Netanjahu na obyvatele Íránu.

Izraelský premiér rovněž varoval, že celá operace proti Íránu zdaleka nekončí. Zdůraznil, že vojenské akce vyžadují trpělivost a budou pokračovat „tak dlouho, jak to bude nutné“. Netanjahu věří, že právě tato totální konfrontace s íránským režimem je jedinou cestou, která nakonec povede k nastolení skutečného a trvalého míru v celém blízkovýchodním regionu.

Zároveň však Netanjahu nezapomněl na bezpečnost vlastních občanů. Vyzval Izraelce, aby přísně dbali pokynů velitelství domácí fronty. Naznačil totiž, že pokračující operace může vyvolat další odvety, a je proto nezbytné, aby byla veřejnost připravena na všechny scénáře. Izrael je podle něj odhodlán dotáhnout vojenské tažení do konce bez ohledu na délku trvání.

Zatímco světová média spekulují o osudu Alího Chameneího, situace v samotném Íránu zůstává nepřehledná. Informační blackout a cílené ničení vládních objektů ztěžují ověřování jakýchkoliv zpráv o stavu politického vedení. Pokud by se Netanjahuovy domněnky potvrdily, znamenalo by to největší mocenský otřes v Íránu od islámské revoluce v roce 1979. 

TOI: Íránské revoluční gardy zřejmě zablokovaly jednu z nejdůležitějších námořních cest světa, Hormuzský průliv

