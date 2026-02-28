Armáda se připravuje na rozsáhlou operaci v Íránu. Teherán odmítli šance na ukončení jaderných ambicí, prohlásil Trump

Izraelské vojenské síly se připravují na rozsáhlou operaci, která by mohla trvat několik dní. Podle informací z izraelských zdrojů jsou údery naplánovány tak, aby v případě potřeby pokračovaly i v delším časovém horizontu. Podobnou připravenost potvrzuje i americká armáda, přičemž prezident Donald Trump označil probíhající útoky za masivní.
K aktuální situaci se poprvé videoformou vyjádřil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ve svém prohlášení přímo vyzval k odstranění současného režimu v Teheránu. Apeloval na íránský lid, aby shodil jho tyranie a chopil se příležitosti vytvořit svobodný a mírumilovný stát. Podle něj společná akce s USA vytváří podmínky pro to, aby Íránci vzali osud do vlastních rukou.
Netanjahu ve svém projevu neopomněl poděkovat Donaldu Trumpovi za jeho vedení, které označil za historické. Zdůraznil, že ústředním motivem útoků je zabránit tamnímu režimu v získání jaderných zbraní. Takový arzenál by podle premiéra představoval hrozbu pro celé lidstvo, kterou nelze tolerovat.
Podobnou rétoriku zvolil i americký prezident Donald Trump ve svém videu na sociálních sítích. Tvrdí, že Írán vyvíjí rakety dlouhého doletu, které by mohly ohrozit spojence v Evropě, americké vojáky v zámoří i samotné území Spojených států. Podle Trumpa Íránci odmítli veškeré šance na ukončení svých jaderných ambicí.
Zajímavým aspektem jsou však neshody mezi prezidentovými slovy a zjištěními tajných služeb. Zatímco Trump mluví o bezprostředním ohrožení americké pevniny, zdroje z rozvědky uvádějí, že pro tato tvrzení neexistují důkazy. Rozvědka potvrzuje existenci raket krátkého doletu ohrožujících základny na Blízkém východě, nikoliv však zbraně schopné zasáhnout USA.
Trump dále obvinil Teherán z podpory teroristických skupin a hnutí Hamás. Podle něj íránské aktivity dlouhodobě ohrožují komerční lodní dopravu i bezpečnost amerických jednotek v regionu. Tato nahromaděná nespokojenost byla jedním z hlavních důvodů pro zahájení sobotní vojenské operace.
Odveta na sebe nenechala dlouho čekat. Íránská média napojená na Revoluční gardy informovala, že směrem na Izrael byly odpáleny desítky balistických raket. Agentura Mehr uvedla, že cílem těchto střel je území celého Izraele, který íránská strana ve svých zprávách označuje jako okupovanou Palestinu.
Podle anglicky mluvící stanice Press TV se v tuto chvíli ve vzduchu pohybuje odhadem 30 až 75 raket směřujících z Íránu na západ. Situace zůstává extrémně napjatá, jelikož obě strany deklarují ochotu v útocích pokračovat. Očekává se, že nadcházející hodiny budou kritické pro další vývoj konfliktu v celém regionu.
