Armáda se připravuje na rozsáhlou operaci v Íránu. Teherán odmítli šance na ukončení jaderných ambicí, prohlásil Trump

Libor Novák

28. února 2026 9:39

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Izraelské vojenské síly se připravují na rozsáhlou operaci, která by mohla trvat několik dní. Podle informací z izraelských zdrojů jsou údery naplánovány tak, aby v případě potřeby pokračovaly i v delším časovém horizontu. Podobnou připravenost potvrzuje i americká armáda, přičemž prezident Donald Trump označil probíhající útoky za masivní.

K aktuální situaci se poprvé videoformou vyjádřil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ve svém prohlášení přímo vyzval k odstranění současného režimu v Teheránu. Apeloval na íránský lid, aby shodil jho tyranie a chopil se příležitosti vytvořit svobodný a mírumilovný stát. Podle něj společná akce s USA vytváří podmínky pro to, aby Íránci vzali osud do vlastních rukou.

Netanjahu ve svém projevu neopomněl poděkovat Donaldu Trumpovi za jeho vedení, které označil za historické. Zdůraznil, že ústředním motivem útoků je zabránit tamnímu režimu v získání jaderných zbraní. Takový arzenál by podle premiéra představoval hrozbu pro celé lidstvo, kterou nelze tolerovat.

Podobnou rétoriku zvolil i americký prezident Donald Trump ve svém videu na sociálních sítích. Tvrdí, že Írán vyvíjí rakety dlouhého doletu, které by mohly ohrozit spojence v Evropě, americké vojáky v zámoří i samotné území Spojených států. Podle Trumpa Íránci odmítli veškeré šance na ukončení svých jaderných ambicí.

Zajímavým aspektem jsou však neshody mezi prezidentovými slovy a zjištěními tajných služeb. Zatímco Trump mluví o bezprostředním ohrožení americké pevniny, zdroje z rozvědky uvádějí, že pro tato tvrzení neexistují důkazy. Rozvědka potvrzuje existenci raket krátkého doletu ohrožujících základny na Blízkém východě, nikoliv však zbraně schopné zasáhnout USA.

Trump dále obvinil Teherán z podpory teroristických skupin a hnutí Hamás. Podle něj íránské aktivity dlouhodobě ohrožují komerční lodní dopravu i bezpečnost amerických jednotek v regionu. Tato nahromaděná nespokojenost byla jedním z hlavních důvodů pro zahájení sobotní vojenské operace.

Odveta na sebe nenechala dlouho čekat. Íránská média napojená na Revoluční gardy informovala, že směrem na Izrael byly odpáleny desítky balistických raket. Agentura Mehr uvedla, že cílem těchto střel je území celého Izraele, který íránská strana ve svých zprávách označuje jako okupovanou Palestinu.

Podle anglicky mluvící stanice Press TV se v tuto chvíli ve vzduchu pohybuje odhadem 30 až 75 raket směřujících z Íránu na západ. Situace zůstává extrémně napjatá, jelikož obě strany deklarují ochotu v útocích pokračovat. Očekává se, že nadcházející hodiny budou kritické pro další vývoj konfliktu v celém regionu.

před 1 hodinou

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Související

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno údery proti Íránu. Tuto informaci potvrdil izraelský ministr obrany Israel Katz a dva američtí představitelé. Nad íránským hlavním městem Teheránem byl po explozích spatřen stoupající sloup kouře.

Více souvisejících

Írán Izraelská armáda Americká armáda (U.S. ARMY)

Aktuálně se děje

před 39 minutami

Izraelská armáda

Armáda se připravuje na rozsáhlou operaci v Íránu. Teherán odmítli šance na ukončení jaderných ambicí, prohlásil Trump

Izraelské vojenské síly se připravují na rozsáhlou operaci, která by mohla trvat několik dní. Podle informací z izraelských zdrojů jsou údery naplánovány tak, aby v případě potřeby pokračovaly i v delším časovém horizontu. Podobnou připravenost potvrzuje i americká armáda, přičemž prezident Donald Trump označil probíhající útoky za masivní.

před 1 hodinou

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno údery proti Íránu. Tuto informaci potvrdil izraelský ministr obrany Israel Katz a dva američtí představitelé. Nad íránským hlavním městem Teheránem byl po explozích spatřen stoupající sloup kouře.

před 3 hodinami

Jaro, ilustrační fotografie

Počasí bude o víkendu kopírovat trend z posledních dní

Začíná víkend, kdy skončí meteorologická zima a zároveň únor a odstartuje meteorologické jaro a březen. Počasí má být podobné jako v posledních dnech, denní maxima budou stoupat nad 10 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Petr Nečas

Expremiér Nečas se rozvedl s druhou manželkou

Definitivní tečku za vztahem, jenž sehrál důležitou roli i ve vrcholné české politice, napsali bývalý premiér Petr Nečas a jeho druhá manželka Jana Nagyová. Někdejší životní partneři se rozvedli. Již loni se Česko dozvědělo, že už netvoří pár. 

včera

včera

včera

včera

Princ Andrew

Platili mu, co neměli. Úředník popsal náklady bývalého prince Andrewa

V Británii se po nedávném zadržení bývalého prince Andrewa začíná intenzivněji řešit, co se dělo, když mladší bratr současného panovníka byl v roli zvláštního zástupce pro mezinárodní obchod. Podle tvrzení bývalého státního úředníka mu platili daňoví poplatníci za masáže a drahé zahraniční cesty. 

včera

Jaro, ilustrační fotografie

Předčasné jaro. V Česku letos poprvé naměřili 20 stupňů

Česko má sice před sebou ještě jeden den meteorologické zimy, ale už na konci února u nás panuje jarní počasí. V pátek dokonce poprvé v letošním roce vyšplhala teplota alespoň na 20 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Írán, ilustrační fotografie.

Nejasný pokrok v jednáních mezi USA a Íránem. Rozhovory mají pokračovat

Američtí a íránští zástupci dosáhli značného pokroku během rozhovorů o íránském jaderném programu. Podle BBC však není jasné, zda bude dosaženo dohody, která by odvrátila konflikt mezi oběma zeměmi. Jednání mají po konzultacích obou delegací v hlavních městech pokračovat příští týden ve Vídni. 

včera

včera

Hillary Clintonová

Clintonová prý Epsteina nikdy nepotkala. Vyzvala k výslechu Trumpa

Šest hodin ve čtvrtek vypovídala bývalá americká ministryně zahraničí a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová před kongresovou komisí, která vyšetřuje zločiny sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Někdejší politička řekla, o zločinech nevěděla. Zákonodárce vyzvala, aby vyslechli také současného prezidenta Donalda Trumpa. 

včera

Okamura se po devíti letech může objevit v Otázkách Václava Moravce

Předseda poslanecké Sněmovny Tomio Okamura (SPD) by se v březnu mohl po devíti letech objevit v politickém diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce na obrazovkách České televize.  Podle dostupných informací obdržel pozvánku do druhého březnového vydání relace. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy