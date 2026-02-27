Ministerstvo varovalo Čechy v Izraeli. Bezpečnostní situace se může zhoršit

Ministerstvo zahraničí upozornilo české občany, že hrozí zhoršení bezpečnostní situaci v Izraeli. Lidé by měli být opatrní, sledovat zprávy a řídit se pokyny místních bezpečnostních složek.
"V souvislosti s možnou eskalací konfliktu mezi USA a Íránem může dojít ke zhoršení bezpečnostní situace na území Izraele. Doporučujeme českým občanům dbát během pobytu zvýšené opatrnosti, sledovat místní média a respektovat pokyny bezpečnostních složek," uvedlo ministerstvo v pátek na sociální síti X.
Americký deník New York Times v pátek informoval, že velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee řekl zaměstnancům velvyslanectví, aby Izrael opustili ještě dnes, pokud o tom uvažují. Výzva diplomata k jeho podřízeným může souviset s očekáváním, že se bude stupňovat napětí v regionu.
Huckabee napsal zaměstnancům email v pátek dopoledne místního času. Zaměstnance upozornil, že zájem o místa v letadlech bude pravděpodobně vysoký. Podřízení mají podle jeho slov odletět do jakékoliv destinace, ze které mohou následně pokračovat do Washingtonu. "Hlavní prioritou je dostat se ze země," zdůraznil velvyslanec.
Americkému deníku New York Times potvrdili věrohodnost emailu nezávisle na sobě tři lidé. Podle diplomata sice není důvod k panice, přesto lidem z ambasády vzkázal, aby Izrael opustili spíše dříve nežli později.
Izrael by se mohl stát terčem případného odvetného úderu, pokud se Spojené státy americké rozhodnou pro další útok na Írán. Americký prezident Donald Trump v úterním rekordně dlouhém projevu ke stavu Unie označil Írán za největšího světového sponzora teroru a slíbil, že mu nikdy nedovolí získat jadernou zbraň. "Už vyvinuli rakety, které mohou ohrozit Evropu a naše zámořské základny," poznamenal.
Cestující Českých drah se mohou těšit na mimořádnou příležitost svézt se nejrychlejším vlakem našich severních sousedů. Od 9. března do 17. června 2026 nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na vnitrostátní vlaky SC 511 / 516 na trase Praha – Bohumín a zpět vysokorychlostní vlakovou jednotku ED250 Pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími proběhnou v rámci probíhajícího schvalovacího procesu této jednotky pro provoz v České republice. Bude to poprvé, kdy polské Pendolino projde pravidelným provozem mimo Polsko.
Zdroj: Jan Hrabě