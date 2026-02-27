Ministerstvo varovalo Čechy v Izraeli. Bezpečnostní situace se může zhoršit

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. února 2026 16:47

Ministerstvo zahraničí, ilustrační fotografie.
Ministerstvo zahraničí, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministerstvo zahraničí upozornilo české občany, že hrozí zhoršení bezpečnostní situaci v Izraeli. Lidé by měli být opatrní, sledovat zprávy a řídit se pokyny místních bezpečnostních složek. 

"V souvislosti s možnou eskalací konfliktu mezi USA a Íránem může dojít ke zhoršení bezpečnostní situace na území Izraele. Doporučujeme českým občanům dbát během pobytu zvýšené opatrnosti, sledovat místní média a respektovat pokyny bezpečnostních složek," uvedlo ministerstvo v pátek na sociální síti X. 

Americký deník New York Times v pátek informoval, že velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee řekl zaměstnancům velvyslanectví, aby Izrael opustili ještě dnes, pokud o tom uvažují. Výzva diplomata k jeho podřízeným může souviset s očekáváním, že se bude stupňovat napětí v regionu. 

Huckabee napsal zaměstnancům email v pátek dopoledne místního času. Zaměstnance upozornil, že zájem o místa v letadlech bude pravděpodobně vysoký. Podřízení mají podle jeho slov odletět do jakékoliv destinace, ze které mohou následně pokračovat do Washingtonu. "Hlavní prioritou je dostat se ze země," zdůraznil velvyslanec. 

Americkému deníku New York Times potvrdili věrohodnost emailu nezávisle na sobě tři lidé. Podle diplomata sice není důvod k panice, přesto lidem z ambasády vzkázal, aby Izrael opustili spíše dříve nežli později. 

Izrael by se mohl stát terčem případného odvetného úderu, pokud se Spojené státy americké rozhodnou pro další útok na Írán. Americký prezident Donald Trump v úterním rekordně dlouhém projevu ke stavu Unie označil Írán za největšího světového sponzora teroru a slíbil, že mu nikdy nedovolí získat jadernou zbraň. "Už vyvinuli rakety, které mohou ohrozit Evropu a naše zámořské základny," poznamenal. 

před 5 hodinami

Česko eviduje zemětřesení na Příbramsku. Ke škodám nedošlo

Související

Více souvisejících

ministerstvo zahraničí Izrael

Aktuálně se děje

před 19 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Írán, ilustrační fotografie.

Nejasný pokrok v jednáních mezi USA a Íránem. Rozhovory mají pokračovat

Američtí a íránští zástupci dosáhli značného pokroku během rozhovorů o íránském jaderném programu. Podle BBC však není jasné, zda bude dosaženo dohody, která by odvrátila konflikt mezi oběma zeměmi. Jednání mají po konzultacích obou delegací v hlavních městech pokračovat příští týden ve Vídni. 

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Hillary Clintonová

Clintonová prý Epsteina nikdy nepotkala. Vyzvala k výslechu Trumpa

Šest hodin ve čtvrtek vypovídala bývalá americká ministryně zahraničí a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová před kongresovou komisí, která vyšetřuje zločiny sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Někdejší politička řekla, o zločinech nevěděla. Zákonodárce vyzvala, aby vyslechli také současného prezidenta Donalda Trumpa. 

před 8 hodinami

před 10 hodinami

Počasí

Počasí bude i o víkendu nadále jarní

Poslední únorový víkend přinese do České republiky velmi proměnlivé počasí, které bude zpočátku připomínat spíše jaro. V sobotu se očekává převážně polojasná až jasná obloha. První ranní hodiny však mohou řidičům i chodcům zkomplikovat místní mlhy nebo nízká oblačnost, které mohou být vlivem nízkých teplot i mrznoucí.

včera

Hillary Clintonová

Hillary Clintonová před sněmovním výborem vypovídá o aktivitách Epsteina

Hillary Clintonová dnes předstoupila před sněmovní výbor pro dohled, aby vypovídala v souvislosti s vyšetřováním kriminálních aktivit Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové. Ve svém úvodním prohlášení, které zveřejnila také na síti X, kategoricky popřela jakoukoli spojitost s touto dvojicí. Uvedla, že nikdy neletěla Epsteinovým letadlem, ani nenavštívila jeho ostrov, domovy nebo kanceláře.

včera

NATO

Babiš si zahrává. Česko se v očích NATO dostává na velmi tenký led

Česká republika se podle všeho dostává do pozice, kterou někteří spojenci v NATO vnímají velmi kriticky. Praha se totiž vydala cestou snižování výdajů na obranu, což ji staví do přímého střetu nejen s ostatními členy Aliance, ale především s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl server Politico. Nový návrh rozpočtu populistické koalice Andreje Babiše počítá s tím, že z obranné kapitoly zmizí 900 milionů eur oproti plánům předchozí vlády.

včera

Instagram

Instagram chystá novinku. Ocenit by ji měli hlavně rodiče

Internetový gigant Meta chystá na sociální síti Instagram nové opatření, které má chránit dětské uživatele před nebezpečným obsahem. Upozornila na to BBC. Děje se tak v době, kdy některé země uvažují o úplných zákazech pro děti na sítích. 

včera

včera

včera

včera

Harry a Meghan v novém dokumentu z produkce Netflix.

Harry a Meghan na cestách. WHO nasadila manžele v Jordánsku

Princ Harry a jeho žena Meghan ve středu dorazili na ostře sledovanou návštěvu Jordánska, kde zavítali mezi děti v uprchlickém táboře. Navštívili také nemocnici, uvedla britská stanice BBC. Cesta probíhá v době vážné krize uvnitř královské rodiny, protože bývalý princ Andrew, strýc Harryho, je vyšetřován pro podezření ze zneužití pravomoci. 

včera

Polské Pendolino se poprvé objeví na české železnici

Cestující Českých drah se mohou těšit na mimořádnou příležitost svézt se nejrychlejším vlakem našich severních sousedů. Od 9. března do 17. června 2026 nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na vnitrostátní vlaky SC 511 / 516 na trase Praha – Bohumín a zpět vysokorychlostní vlakovou jednotku ED250 Pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími proběhnou v rámci probíhajícího schvalovacího procesu této jednotky pro provoz v České republice. Bude to poprvé, kdy polské Pendolino projde pravidelným provozem mimo Polsko.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy