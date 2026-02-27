Počasí bude i o víkendu nadále jarní

Poslední únorový víkend přinese do České republiky velmi proměnlivé počasí, které bude zpočátku připomínat spíše jaro. V sobotu se očekává převážně polojasná až jasná obloha. První ranní hodiny však mohou řidičům i chodcům zkomplikovat místní mlhy nebo nízká oblačnost, které mohou být vlivem nízkých teplot i mrznoucí.
Teplotní rozdíly budou během soboty poměrně výrazné. Zatímco v noci rtuť teploměru klesne na 5 až 1 °C a při uklidnění větru může mráz dosáhnout až -2 °C, přes den nás čeká příjemné oteplení. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 10 až 15 °C. Pouze v místech, kde se déle udrží mlha nebo nízká oblačnost, zůstanou maxima kolem 8 °C.
Během sobotního večera začne na západě Čech postupně přibývat oblačnosti, což bude předzvěstí změny, která dorazí v následujícím dni. Vítr bude vát mírný z jižních směrů o rychlosti 2 až 6 m/s, přičemž v západní polovině Čech bude o něco slabší. Žádné dešťové srážky se pro tento den nepředpokládají.
V neděli se charakter počasí mírně změní a obloha už nebude tak jasná jako v sobotu. Očekává se polojasno až skoro jasno, ale od západu bude přechodně oblačnosti přibývat až na zataženo. Spolu s mraky se může ojediněle objevit i slabý déšť nebo krátké přeháňky. Ráno se opět mohou ojediněle tvořit mlhy.
Teploty v neděli o několik stupňů poklesnou ve srovnání se sobotním vrcholem. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi +4 až -1 °C. Přes den se pak dočkáme maxim v rozmezí 7 až 12 °C. Vítr bude v neděli pouze slabý a proměnlivý s rychlostí do 4 m/s, přičemž úhrn srážek by neměl přesáhnout 1 mm.
Českou hudební scénu zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 66 let zemřel klávesista Jiří Valenta, jenž byl přes 30 let členem legendární kapely Olympic. Opustil ji před šesti lety ze zdravotních důvodů.
Zdroj: Jan Hrabě