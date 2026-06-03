Ukrajina vrací úder. Na Rusko posílá stovky dronů

Libor Novák

3. června 2026 10:58

Ukrajinská armáda, ilustrační fotografie
Ukrajinská armáda, ilustrační fotografie Foto: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ruská protivzdušná obrana oznámila, že během noci na úterý zlikvidovala stovky bezpilotních letounů nad svým územím, přičemž zhruba 60 z nich zneškodnila nad Leningradskou oblastí. Tento rozsáhlý ukrajinský útok se odehrál v době, kdy v Petrohradě začíná významné ekonomické fórum. Petrohradský guvernér Alexandr Beglov upřesnil, že noční nálety dronů zasáhly tři tamní okresy, přičemž zranily několik lidí a způsobily škody na infrastrukturních zařízeních. Ministerstvo obrany Ruské federace uvedlo, že armáda zachytila a zničila více než 350 ukrajinských bezpilotních letounů jak v oblastech poblíž hranic, tak i ve vnitrozemí, včetně Moskvy, Petrohradu a Novgorodu na západě země.

V západoruském městě Smolensk, které leží nedaleko běloruských hranic, cílily ukrajinské údery na objekty kritické infrastruktury. Smolenský guvernér Vasilij Anochin informoval, že při likvidaci požáru způsobeného troskami sestřeleného nepřátelského dronu zahynuli dva hasiči. Dodal, že další dva příslušníci hasičského sboru a jeden civilista utrpěli lehká zranění. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že tyto dálkové údery zasáhly klíčové cíle, mezi nimiž byl i petrohradský ropný terminál, jenž představuje jeden z největších komplexů pro překládku ropy v severozápadním Rusku.

Mezi další zasažené cíle patřily vojenské objekty na námořní základně Kronštadt na ostrově poblíž Petrohradu a také závod v Tambovské oblasti, který se podle vyjádření ukrajinské strany podílí na výrobě ruských zbraní. Zelenskyj rovněž zveřejnil videozáznam zachycující exploze, několik požárů v jednom z ruských zařízení a mohutný sloup hustého černého dýmu stoupající za výškovou budovou. Ukrajina v letošním roce zaznamenala rychlý rozvoj svých dronů středního a dlouhého doletu, což jí umožňuje útočit na ruská ropná zařízení a další lokace nacházející se daleko za frontovou linií. Ukrajinský prezident v této souvislosti prohlásil, že plán dálkových úderů je plněn přesně tak, jak je potřeba pro přiblížení míru.

Tyto vzdušné útoky byly provedeny bezprostředně před středečním zahájením Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, které je známé jako ruská obdoba světového ekonomického fóra v Davosu. Kvůli ranním útokům byl ve středu omezen vzdušný prostor kolem petrohradského mezinárodního letiště, což vedlo ke zpoždění přibližně dvou desítek letů. K ukrajinskému úderu navíc došlo pouhý den poté, co Rusko v úterý brzy ráno podniklo masivní a tragický nálet na ukrajinské území, při němž zasáhlo hlavní město Kyjev a středoukrajinské město Dnipro.

Tato rozsáhlá ruská ofenziva byla jedním z nejkrvavějších útoků za poslední měsíce. Podle ukrajinských úřadů si noční bombardování vyžádalo nejméně 23 lidských životů, přičemž sedm osob zahynulo v Kyjevě a dalších šestnáct v Dnipru. Generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres tyto ruské nálety ostře odsoudil. Podle informací ukrajinské armády bylo během tohoto útoku na Ukrajinu vypáleno přes 600 dronů a desítky raket, které zasáhly klíčovou civilní infrastrukturu.

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