Libanon jako první arabský stát zrušil trest smrti. Zavádí těžké doživotní nucené práce

Libanonský parlament schválil historické zrušení trestu smrti, čímž se země stala vůbec prvním státem v arabském světě, který tento nejpřísnější trest oficiálně vyřadil ze svého právního řádu. Podle nové legislativy bude absolutní trest nahrazen doživotním vězněním spojeným s těžkými nucenými pracemi.
V této malé středomořské zemi sice platilo neoficiální moratorium na popravy už od začátku roku 2004, soudy však hrdelní tresty vynášely i nadále. Tyto rozsudky byly následně odkládány nebo měněny na dlouholeté odnětí svobody, což vytvářelo dlouhodobou právní nejistotu.
Pro ukončení trestu smrti se vyslovila většina ze sto dvaceti osmi poslanců libanonského zákonodárného sboru. Jediným významným politickým blokem, který se postavil proti tomuto návrhu, byl poslanecký klub hnutí Hizballáh.
Přítomný ministr spravedlnosti Ádil Nassár označil výsledek hlasování za přelomový krok pro celou zemi. Rozhodnutí parlamentu uvítaly rovněž mezinárodní i domácí organizace na ochranu lidských práv, které o formální zrušení trestu smrti usilovaly řadu let.
Zástupci organizace Human Rights Watch podle agentura AP zdůraznili, že Libanon tímto krokem definitivně skoncoval s krutým a nevratným trestem. Podle ochránců lidských práv doprovázela hrdelní tresty neustálá hrozba svévolného rozhodování, zaujatosti a nenapravitelných justičních omylů.
Otazníky však nadále visí nad tím, jak bude v praxi vymáháno zpřísněné opatření v podobě nucených prací. Někteří zákonodárci upozorňují, že přesné podmínky tohoto trestu zůstávají nejasné a Libanon se potýká s hlubokou finanční krizí i přeplněností věznic, což reálný výkon prací značně komplikuje.
Hlasování o zrušení trestu smrti proběhlo v době, kdy libanonský parlament zároveň projednává kontroverzní návrh všeobecné amnestie. Jedná se o nejrozsáhlejší amnestijní zákon od konce patnáctileté občanské války v roce 1990, který by mohl vést ke snížení trestů či propuštění některých odsouzených ozbrojenců a překupníků drog.
Chystaná amnestie však vyvolává silné protesty mezi příbuznými vojáků a policistů, kteří zahynuli při útocích radikálních islamistických skupin. Pozůstalí dlouhodobě požadovali, aby pachatelé těchto zločinů čelili absolutnímu trestu, a zásadně odmítají možnost, že by jim měly být tresty prominuty či zkráceny.
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Zdroj: Libor Novák