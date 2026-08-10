V Bulharsku vybuchl sklad munice. Exploze byla vidět na kilometry daleko

V bulharském vojenském závodě nedaleko obce Belica v obštině Trjavna došlo v pondělí k mohutnému výbuchu, který následně způsobil rozsáhlý požár v místním skladu munice. Podle dostupných informací plameny vyšlehly poté, co přímo v areálu vzplanul nákladní automobil. Hořící vozidlo následně zažehlo uložený vojenský materiál, což vedlo k sérii navazujících sekundárních explozí, které se z místa ozývaly i v dalších hodinách.
Navzdory dramatickému průběhu a hrozivě vypadající situaci si incident nevyžádal žádná zranění ani oběti na životech. Starosta obce Dencho Minev potvrdil, že se požár podařilo dostat pod kontrolu a všichni zaměstnanci podniku byli včas evakuováni přistavenými autobusy do bezpečí. Přímo na místě byl neprodleně zřízen operační štáb složený ze zástupců všech složek integrovaného záchranného systému a bezpečnostních orgánů.
Plameny ze zničeného skladu se bohužel rychle rozšířily i do okolních lesních porostů, s nimiž museli hasiči svést intenzivní boj. Policie celou oblast neprodleně uzavřela, zřídila kontrolní stanoviště a zakázala vstup nepovolaným osobám. Uzavřeny byly také přilehlé komunikace, přičemž ministr vnitra Ivan Demerdžiev potvrdil, že v rámci preventivních opatření bude přistoupeno i k evakuaci obyvatel z nejbližších přilehlých osad.
Kvůli hustému kouři a výrazně zhoršené kvalitě ovzduší vydaly úřady pro obyvatele širšího okolí důrazná varování. Lidé byli vyzváni, aby nevycházeli ze svých domovů, nevětrali a při nutném pobytu venku používali ochranné obličejové masky. Guvernér Gabrovské oblasti navíc v souvislosti s hrozícím nebezpečím oficiálně aktivoval národní nouzový výstražný systém BG-ALERT, který odeslal výzvy s bezpečnostními pokyny přímo na mobilní telefony občanů.
Vyšetřovatelé zatím přesné příčiny vzniku požáru a následného výbuchu zjišťují. Ministr vnitra naznačil, že incident měl s největší pravděpodobností vnitřní technickou příčinu a nic nenasvědčuje vnějšímu zásahu. Bezpečnostní složky nicméně pracují se všemi možnými variantami a místo nehody důkladně ohledávají pod dohledem pyrotechniků.
Událost se odehrála v atmosféře zvýšeného napětí, neboť jen o dva dny dříve narušil bulharský vzdušný prostor neidentifikovaný dron, který do země přiletěl ze směru od Rumunska. Bulharské ministerstvo obrany následně uvedlo, že mohl mít souvislost s ukrajinskými klamnými cíli, což však ukrajinská strana rázně odmítla s tím, že žádné své prostředky směrem k Bulharsku nesměřovala.
I přes tyto mezinárodní souvislosti se však bulharské orgány kloní k verzi, že pondělní katastrofa ve vojenském závodě byla tragickou provozní nehodou. Prioritou záchranářů nyní zůstává úplné dohašení lesních požárů, zamezení dalším výbuchům a bezpečný návrat evakuovaných obyvatel do jejich domovů po stabilizaci ovzduší.
Související
Bulharsko už nebude součástí Koalice ochotných, prohlásil proruský premiér
Nová proruská bulharská vláda zastaví veškeré dodávky zbraní na Ukrajinu
Aktuálně se děje
včera
Kolumbie vyhlásila stav národní katastrofy. Počet mrtvých po zemětřesení dál prudce stoupá
včera
Francie zavádí kvůli vedru krizový stav. Domácnostem omezuje spotřebu vody
včera
Rusko přitvrzuje. Útoky raketami jsou stále častější, Moskva polevit nehodlá
včera
Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení. Mrtvých jsou nejméně desítky
včera
V Bulharsku vybuchl sklad munice. Exploze byla vidět na kilometry daleko
včera
Lipsko se vyhnulo katastrofě. Dron s výbušninou narazil do letadla, našli na něm DNA
včera
Zuckerbergova jachta odmítla pomoci plavidlu v nouzi
včera
Kanaďanům dochází trpělivost. Pochybují o kapacitách hasičů, požáry začínají hasit sami
včera
Ukrajinské drony zaútočily v Tatarstánu. Nálet prý trval hodiny
včera
Dostupná ložiska mizí. Severní moře se stává rájem robotů a dronů
včera
Čína kvůli mohutnému tajfunu evakuovala milion lidí
včera
Zemřel legendární spisovatel Vladimír Páral
včera
Tragédie v Praze. Při zkoušce prasklo potrubí, jeden člověk zemřel
včera
Ekonomické škody ani nespokojenost Rusů k zastavení bojů nestačí. Putin stál věří, že zvítězí
včera
Počasí aktuálně: Meteorologové varují před vedry a požáry na dalších místech
včera
Počasí láme jeden rekord za druhým. Historicky nejvyšší teploty hlásí oceány i celá Evropa
včera
Patová situace: Írán s USA mluvit nechce, trvá a podmínkách, na které Trump nepřistoupí
včera
Ztratí klíčového spojence? Netanjahu riskuje otevřený konflikt s Trumpem
včera
Teherán předložil seznam podmínek pro otevření Hormuzského průlivu. Ceny ropy rostou
včera
Netanjahu: Izrael odmítl Trumpův mírový plán pro Pásmo Gazy
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu otevřeně odmítl mírový plán pro Pásmo Gazy, který prosazuje americká administrativa. Tento krok představuje vzácný veřejný rozpor mezi židovským státem a Bílým domem, jenž se snaží urychleně dosáhnout urovnání blízkovýchodních konfliktů.
Zdroj: Libor Novák