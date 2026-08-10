Čína kvůli mohutnému tajfunu evakuovala milion lidí

Čína provedla rozsáhlou evakuaci a přesunula více než jeden milion obyvatel do bezpečí v souvislosti s příchodem ničivého tajfunu Dolphin, který v neděli večer udeřil na východní pobřeží země. Bouře s maximální rychlostí větru dosahující až 150 kilometrů v hodině představuje nejsilnější meteorologický úkaz, který čínské pevniny letos dosáhl.
Před samotným úderem tajfunu vydaly úřady nejvyšší červený stupeň pohotovosti a tajfun postupně zasáhl provincie Če-ťiang a Fu-ťien. V důsledku nepříznivého počasí byly zrušeny téměř tisíce letů, uzavřeny hlavní turistické atrakce včetně částí šanghajského Disneylandu a zastavena řada trajektových spojů.
Přestože meteorologové bouři následně snížili stupeň výstrahy, nadále platí přísná varování před silnými srážkami, nebezpečnými záplavami a sesuvy půdy. Lokality v ohrožených oblastech mohou během několika dnů zaznamenat úhrny srážek dosahující až půl metru, což komplikuje situaci ve městech i na venkově.
V Šanghaji a dalších zasažených regionech se obyvatelé potýkají s rozsáhlými záplavami, kdy voda zaplavila přízemní prostory budov a ulice v historických čtvrtích. Lokální úřady zřídily tisíce nouzových přístřešků, přičemž například v Chang-čou zavedly bezplatné parkování ve veřejných prostorách pro řidiče hledající ochranu před živlem.
Před příchodem do Číny si tajfun vyžádal lidské oběti a způsobil materiální škody také v dalších částech Asie. V Rychle se rozvíjející bouřkové frontě zemřelo na Filipínách nejméně osm lidí kvůli silným monzunovým dešťům, zatímco v japonské Okinawě utrpělo zranění pět starších osob.
Čínská státní média informovala, že bouře urazila úctyhodnou vzdálenost šesti tisíc kilometrů a vyznačuje se nezvykle velkou cirkulací a intenzivní srážkovou kapacitou. V souvislosti s krizovou situací musely úřady zakročit také proti šíření dezinformací na internetu a zadržely dva muže kvůli šíření falšovaných videí.
Současná intenzita tajfunů je podle odborníků umocněna silným jevem El Niño, který letos ovlivňuje klimatické podmínky v západním Tichomoří. Záchranné složky a meteorologové zůstávají v pohotovosti, neboť nepříznivé počasí spojené s postupem bouře na sever má přetrvat až do středy.
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Zdroj: Lucie Podzimková