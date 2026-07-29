Čínské roboty nechceme. USA zakázaly dovoz humanoidů i robotických psů

Americká Spolková komise pro komunikace (FCC) v úterý oznámila zákaz dovozu a prodeje čínských humanoidních robotů, přičemž jako hlavní důvod uvedla neakceptovatelná rizika pro národní bezpečnost Spojených států. Tento krok představuje další z řady opatření, jimiž se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží systematicky vytlačovat čínské technologie z amerického trhu.
Úřad ve svém rozhodnutí definoval zakázaná zařízení jako pokročilé robotické přístroje, pod něž spadají jak humanoidní modely, tak i čtyřnohá zařízení připomínající zvířata. Podle zástupců komise tyto stroje představují značné hrozby, neboť neustále sbírají data, která by mohla být zneužita k špionáži amerických občanů, posílení cizích zpravodajských služeb nebo dokonce k dálkovému ovládnutí robotů nepřátelskými aktéry.
Kromě samotných humanoidních robotů se nové restrikce vztahují také na čínské síťové střídače a měniče napětí. Tato zařízení jsou přitom klíčová pro připojování obnovitelných zdrojů energie či záložních baterií k elektrickým sítím a datovým centrům. Rozšíření zákazu na tyto komponenty ukazuje na snahu Washingtonu zabezpečit i energetickou infrastrukturu.
Opatření zapadá do širší strategie Bílého domu, jejímž cílem je podpora domácího technologického sektoru a tlak na firmy, aby přesunuly svou výrobu zpět na území Spojených států. Představitelé administrativy zdůrazňují, že hospodářská soběstačnost je úzce spjata s bezpečností státu a že Amerika musí mít nezávislé dodavatelské řetězce pro klíčové technologie.
Čínské velvyslanectví ve Washingtonu na rozhodnutí reagovalo výzvou, aby Spojené státy naslouchaly racionálním hlasům z podnikatelské sféry a přestaly očerňovat tamní firmy. Pekingská diplomacie zároveň varovala, že Čína podnikne všechna nezbytná protiopatření k ochraně svých hospodářských zájmů, pokud dojde k jejich reálnému poškození.
Krok amerických úřadů kritizovala i čínská odborná veřejnost, podle níž postupy Washingtonu odrážejí hlubokou nejistotu ze ztráty dosavadní technologické převahy. Americká strana podle čínských komentátorů opouští racionální přístup a zavádí neuvážená omezení ve snaze udržet si pozici světového lídra za každou cenu.
Nové restrikce se v první fázi týkají pouze nových modelů robotů a střídačů, které dosud nevstoupily na trh. Spolková komise pro komunikace si však ponechala pravomoc odebrat schválení i těm zařízením, která už byla v minulosti pro prodej ve Spojených státech autorizována.
Zákaz přichází v době, kdy analytici předpovídají masivní rozmach humanoidních robotů vybavených umělou inteligencí v průmyslu i běžném životě. Stejně tak americký boom ve výstavbě datových center silně závisí na stabilních dodávkách výkonných střídačů, v jejichž výrobě Čína světově dominovala.
Předními globálními producenty těchto energetických komponentů jsou čínské společnosti Sungrow a Huawei. Druhá jmenovaná firma přitom již delší dobu čelí tvrdým americkým sankcím, přičemž nejnovější krok úřadů pozici čínských dodavatelů na klíčovém zámořském trhu dále oslabuje.
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Zdroj: Libor Novák