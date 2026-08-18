Moskva se rozhodla varovat Londýn. V Rusku útočí drony vyrobené v Británii

Lucie Podzimková

18. srpna 2026 8:26

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.
Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory. Foto: Facebook / Володимир Зеленський

Rusko obvinilo Velkou Británii z úmyslné snahy o eskalaci války na Ukrajině, protože ukrajinská armáda při posledních útocích použila proti zemi agresora drony, které se vyráběly na Ostrovech. Informovala o tom BBC

"Spojené království jedná jako komplic a spolupachatel krvavých zločinů a teroristických útoků," uvedla ruská ambasáda ve Velké Británii v prohlášení. "Akce Londýna budou nepochybně mít důsledky," vzkázali diplomaté zastupující Kreml. 

Mluvčí britského ministerstva obrany reagoval slovy, že Británie stojí i nadále po boku Ukrajiny. "Rusko nesmí pochybovat o odhodlání této vlády postavit se ruské agresi proti Ukrajině a proti Spojenému království a jeho spojencům," sdělil pro BBC s tím, že Kyjevu budou i nadále poskytovány prostředky sloužící k obraně proti ruské invazi. 

Rusům vadí nasazení dronů, které se vyrábějí ve dvou britských firmách. Ukrajinské armádě posloužily například při tolik diskutovaných útocích na sklady online prodejce Wildberries. Podle zdroje britské veřejnoprávní stanice se v Británii vyrobené bezpilotní stroje zúčastnily útoků, při nichž vznikla škoda ve výši přes 30 miliard liber. 

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová tvrdí, že drony s britskými součástkami a konfiguracemi se podílely na útocích na ruské území, včetně útoku na ropné zařízení v Rostovské oblasti.  

Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

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