Ukrajinci jsou připraveni v říjnu jednat i s ruskými představiteli

Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského souhlasí s účastí na rozhovorech, kterých by se měli zúčastnit i představitelé Ruska. Jednání chtějí uspořádat Spojené státy americké. Moskva ale zatím neodpověděla na americký návrh.
Zelenskyj o chystaném jednání informoval na nedělní tiskové konferenci u příležitosti návštěvy německého kancléře Friedricha Merze v Kyjevě. Washington měl návrh předložit i Rusku, které zatím neodpovědělo.
"Americká strana je aktuálně v kontaktu s Ukrajinou a Ruskem a navrhuje trilaterální jednání na technické úrovni do konce října. Včera jsem jim potvrdil, že jsme tomu otevřeni v Emirátech či jiné zemi, kterou navrhne americká strana," řekl nejvyšší ukrajinský představitel.
Prezident zároveň prohlásil, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin neustále eskaluje konflikt mezi oběma zeměmi. "Slouží to jako odpověď všem, kteří věří tomu, že se stačí Putina hezky zeptat a on válku ukončí. Tak to jednoduše nefunguje," dodal Zelenskyj.
Zelenskyj označil nedělní jednání s Merzem za velmi produktivní. Výsledkem je nový balíček podpory pro Ukrajině o hodnotě přes 1,3 miliardy eur. "Součástí jsou zbraně, které nám hned pomohou, a také podpora pro naši energetiku před zimou. Samozřejmě jsme diskutovali o potřebě protivzdušné obrany, která je v tuto chvíli klíčová," uvedl ukrajinský politik.
Podle prezidenta existuje mezi oběma zeměmi 15 dohod o bezpečnostní či průmyslové spolupráci. "Celková hodnota našich dohod je více než 8,5 miliardy eur. Byla podepsána speciální dohoda, která vytváří další příležitosti pro společnou snahu čelit dronům," dodal Zelenskyj a poděkoval kancléři za návštěvu.
Merz do ukrajinského hlavního města dorazil vlakem v neděli ráno a hned v úvodním vyjádření varoval před ruskou hrozbou. "Pokud nebude Rusko zastaveno, obrátí svou válečnou mašinu dříve či později proti nám," nechal se slyšet.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
Související
Noční můra pro Ukrajinu. Nová ruská strategie útoků vyvolává obavy
Německý kancléř Merz je v Kyjevě. Ukrajina se může těšit na další pomoc
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ukrajina , Rusko
Aktuálně se děje
před 27 minutami
U divočáka se v Česku potvrdil nebezpečný parazit
před 1 hodinou
Ukrajinci jsou připraveni v říjnu jednat i s ruskými představiteli
před 2 hodinami
Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina obdrží další pomoc od Německa
před 3 hodinami
Tuningový sraz pokračoval v Brně. Policisté opět rozdávali mastné pokuty
před 4 hodinami
Thálie pro Nárožného či Margitu. V Národním divadle se předávaly prestižní ceny
před 5 hodinami
Babiš považuje zlepšení dostupnosti dětské psychiatrie za vládní prioritu
před 6 hodinami
Splňte sedm podmínek a za pár dní otevřeme Hormuz, vzkazuje Írán
před 6 hodinami
Hasiče vede od října Legner. Uspěl ve výběrovém řízení
před 7 hodinami
Fico nakonec kvůli viróze necestoval ani do Srbska
před 8 hodinami
Noční můra pro Ukrajinu. Nová ruská strategie útoků vyvolává obavy
před 9 hodinami
Německý kancléř Merz je v Kyjevě. Ukrajina se může těšit na další pomoc
před 10 hodinami
Trumpových 5000 dolarů. Prezident znovu slíbil peníze za vítězství republikánů
před 11 hodinami
Počasí se výrazně změní už za několik dní, potvrzuje předpověď
včera
Princ Harry je zpátky v Británii. Je to skvělé, svěřil se králův syn
včera
Zemřel herec Kamil Pulec, zahrál si i v televizních seriálech
včera
Na Španěly i s Naderim, ovšem bez zraněného Karabce. Český kádr neminou další změny
včera
Policie dohlížela na tuningový sraz. Na pokutách se vybralo přes čtvrt milionu
včera
Metnar jmenoval nového šéfa civilní rozvědky. Úřaduje od čtvrtka
včera
Severní Korea odpálila balistickou raketu do moře. Soul již zareagoval
včera
Únos mladíka ve Zlíně se nedaří objasnit. Policie hledá muže z videa
Červnovým únosem mladého muže z okolí diskotéky ve Zlíně se i na začátku října zabývají místní kriminalisté. Z činu jsou podezřelí tři muži, kteří mladíka odvezli do lesa, ale peníze tam z něj nedostali. Policisté nyní hledají jednu osobu ze zveřejněného videozáznamu.
Zdroj: Jan Hrabě