Ukrajinci jsou připraveni v říjnu jednat i s ruskými představiteli

Lucie Podzimková

4. října 2026 16:51

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského souhlasí s účastí na rozhovorech, kterých by se měli zúčastnit i představitelé Ruska. Jednání chtějí uspořádat Spojené státy americké. Moskva ale zatím neodpověděla na americký návrh. 

Zelenskyj o chystaném jednání informoval na nedělní tiskové konferenci u příležitosti návštěvy německého kancléře Friedricha Merze v Kyjevě. Washington měl návrh předložit i Rusku, které zatím neodpovědělo. 

"Americká strana je aktuálně v kontaktu s Ukrajinou a Ruskem a navrhuje trilaterální jednání na technické úrovni do konce října. Včera jsem jim potvrdil, že jsme tomu otevřeni v Emirátech či jiné zemi, kterou navrhne americká strana," řekl nejvyšší ukrajinský představitel. 

Prezident zároveň prohlásil, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin neustále eskaluje konflikt mezi oběma zeměmi. "Slouží to jako odpověď všem, kteří věří tomu, že se stačí Putina hezky zeptat a on válku ukončí. Tak to jednoduše nefunguje," dodal Zelenskyj. 

Zelenskyj označil nedělní jednání s Merzem za velmi produktivní. Výsledkem je nový balíček podpory pro Ukrajině o hodnotě přes 1,3 miliardy eur. "Součástí jsou zbraně, které nám hned pomohou, a také podpora pro naši energetiku před zimou. Samozřejmě jsme diskutovali o potřebě protivzdušné obrany, která je v tuto chvíli klíčová," uvedl ukrajinský politik. 

Podle prezidenta existuje mezi oběma zeměmi 15 dohod o bezpečnostní či průmyslové spolupráci. "Celková hodnota našich dohod je více než 8,5 miliardy eur. Byla podepsána speciální dohoda, která vytváří další příležitosti pro společnou snahu čelit dronům," dodal Zelenskyj a poděkoval kancléři za návštěvu. 

Merz do ukrajinského hlavního města dorazil vlakem v neděli ráno a hned v úvodním vyjádření varoval před ruskou hrozbou. "Pokud nebude Rusko zastaveno, obrátí svou válečnou mašinu dříve či později proti nám," nechal se slyšet. 

Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

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