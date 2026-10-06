Rubio se obrátil s výzvou ohledně moru na Rusko. Chce další informace

Americký ministr zahraničí Marco Rubio vyzval Moskvu, aby uvolnila více informací o případu smrti pracovnice laboratoře na Sibiři, kde se zkoumal mor. Rusové popírají, že by se nemoc v jejich zemi rozšířila.
"Myslím si, že je to samozřejmá povinnost Ruska, aby sdílelo více informací se světem," řekl šéf americké diplomacie novinářům podle BBC. Rubio zdůraznil, že Washington nebere spekulace na lehkou váhu. "Sledujeme to velmi bedlivě, každou hodinu," dodal.
První informace o případu zesnulé osmadvacetileté ženy se objevily v pátek, kdy bylo téměř 200 lidí povoláno po její smrti na pozorování v Irkutské oblasti. Pracovnice laboratoře měla onemocnět buď při poškození zkumavky s patogenem, anebo na výzkumné cestě do oblasti, kde se mor běžně vyskytuje u divoce žijících hlodavců.
Ruské úřady tvrdí, že se případem nadále zabývají kvůli stanovení přesné příčiny smrti. Podle oficiálních informací se u osob, které přišly se zesnulou pracovnicí do kontaktu, nepotvrdila nákaza morem. Žena prý podlehla zápalu plic nejasného původu.
Světová zdravotnická organizace WHO v úterním prohlášení uvedla, že v Irkutsku nebyl zaznamenán žádný případ nebezpečné nemoci. "Všechny kontakty pacientky byly identifikovány a monitorovány kvůli nemoci. U žádného se neprojevily příznaky onemocnění," sdělila organizace.
Hygienická služba ČR v pondělí informovala, že ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, WHO a ECDC monitoruje informace týkající se podezření na výskyt plicního moru v Irkutské oblasti v Rusku. "Dostupné informace průběžně shromažďujeme, ověřujeme a vyhodnocujeme z hlediska případného rizika pro Českou republiku," napsali hygienici na síti X.
"V tuto chvíli se jedná o podezření na onemocnění, které dosud nebylo oficiálně potvrzeno. Plicní mor je závažné bakteriální onemocnění, které je léčitelné antibiotiky. V případě potvrzeného výskytu jsou k dispozici účinná protiepidemická opatření," dodala Hygienická služba.
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Marco Rubio , mor , Rusko , WHO (Světová zdravotnická organizace)
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Zdroj: Libor Novák