Pikeová se probrala a začala komunikovat. Lékaři už vědí, proč přežila popravu

Americká vězeňkyně Christa Pikeová, která přežila neúspěšný pokus o popravu smrtící injekcí v americkém státě Tennessee, se v nemocnici probrala z bezvědomí a začala komunikovat. Podle jejích právních zástupců je padesátiletá žena při vědomí, mluví a nadále zůstává v intenzivní péči lékařů. Její zdravotní stav se postupně zlepšuje, přestože při pokusu o popravu utrpěla těžká poškození paží a v nemocničním lůžku zůstává připoutaná pouty. Jedná se o zcela ojedinělý případ, kdy odsouzený člověk přežil podání kompletní dávky popravčí látky.
K selhání popravy došlo v momentě, kdy úřady vězeňkyni podaly dvě dávky silného sedativa pentobarbitalu. Místo toho, aby chemikálie správně pronikla do krevního oběhu, se podle lékařských expertů rozšířila do tkání pod kůží, píše CNN.
Pikeová po podání injekcí přibližně hodinu bojovala o život a dusila se, načež musela být v kritickém stavu převezena do nemocnice a napojena na plicní ventilaci. Její obhájci přitom již předem upozorňovali, že kvůli jejímu zdravotnímu stavu a špatně přístupným žilám hrozí obrovské komplikace a kruté trpění.
Neúspěšný zákrok vyvolal širokou vlnu kritiky a vedl k okamžitým osobním i politickým důsledkům. Guvernér státu Tennessee Bill Lee po incidentu pozastavil všechny plánované popravy do konce roku. Šéf vězeňské služby v Tennessee Frank Strada navíc v reakci na událost oznámil svou rezignaci. Právní zástupci Pikeové nyní oficiálně žádají guvernéra, aby zmírnil její trest smrti na doživotní vězení bez možnosti podmínečného propuštění.
Christa Pikeová byla k trestu smrti odsouzena za brutální vraždu devatenáctileté Colleen Slemmerové z roku 1995. Tehdy osmnáctiletá Pikeová spolu se svým sedmnáctiletým přítelem Tadarylem Shippem vylákala oběť do lesnatého prostoru. Důvodem útoku byla žárlivost a podezření, že se oběť snaží Pikeové jejího partnera odvést. Útočníci oběť mučili, napadli řezným nástrojem a následně jí způsobili smrtelná zranění těžkým kamenem.
Zatímco její tehdejší partner dostal za účast na vraždě doživotní trest s možností podmínečného propuštění, Pikeová vyvázla s trestem smrti a na popravu čekala téměř tři desetiletí na samotce. Během dlouholetého pobytu ve vězení jí byla diagnostikována bipolární porucha a posttraumatická stresová porucha, které byly následkem těžkého zneužívání v dětství. Sama odsouzená v žádosti o milost uvedla, že si až s odstupem mnoha let plně uvědomila závažnost svého činu a utrpení, které oběti a její rodině způsobila.
Právní tým Pikeové naplánoval vystoupení před soudem v Nashvillu, po kterém má následovat tisková konference přímo před budovou soudu. Lékaři i právníci shodně uvádějí, že rekonvalescence odsouzené ženy bude velmi dlouhá a její přesná prognóza zůstává nejistá. Úřady v Tennessee dosud neoznámily, zda se v budoucnu pokusí o další provedení trestu smrti, ani nepodaly oficiální vysvětlení selhání injekční aplikace.
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Zdroj: Libor Novák