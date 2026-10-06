Sezóna respiračních onemocnění přichází. Do Česka dorazily statisíce vakcín proti chřipce

S příchodem chladnějšího podzimního počasí začíná v České republice nová sezóna respiračních onemocnění a zdravotníci důrazně připomínají význam včasné prevence. Do tuzemska již dorazilo přibližně 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce a v průběhu října a začátku listopadu budou následovat další sta tisíce dávek. V letošním roce se počítá s celkovým dodáním o patnáct procent vyššího množství očkovacích látek než v minulé sezóně. Od začátku září již zdravotníci zaznamenali přibližně 22 tisíc aplikovaných dávek, přičemž hlavní vlnu zájmu očekávají v následujících týdnech.
Ministerstvo zdravotnictví společně s předními odborníky doporučuje myslet na očkování co nejdříve, a to zejména u seniorů, chronicky nemocných pacientů a dalších zranitelných skupin obyvatelstva. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na webu resortu zdůraznil, že Česká republika vstupuje do letošní respirační sezóny s dostatečnými zásobami očkovacích látek i s výrazně lepšími možnostmi sledovat vývoj nákazy. Cílem úřadů je zajistit, aby veřejnost měla k informacím i k samotnému očkování co nejsnazší přístup a aby byli včas chráněni ti, kterým chřipka způsobuje nejzávažnější zdravotní komplikace.
Z dosud dodaných 540 tisíc dávek tvoří 340 tisíc vysokodávkovou vakcínu Efluelda, která je určena výhradně pro osoby starší šedesáti let a je již plně k dispozici u poskytovatelů zdravotních služeb. Zbývajících zhruba 200 tisíc dávek připadá na očkovací látku Influvac, jež byla rovněž rozdistribuována zdravotníkům. V průběhu tohoto týdne dorazí do země dalších přibližně 100 tisíc dávek Influvacu, které budou pacientům dostupné od příštího týdne, a na začátku listopadu se pak očekává dodávka přibližně 300 tisíc dávek vakcíny Vaxigrip.
Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek v této souvislosti apeluje na rizikové skupiny obyvatel, aby očkování zbytečně neodkládaly, neboť právě u nich může chřipka vést k drastickému zhoršení základního onemocnění. Zároveň však uklidňuje veřejnost, že pokud se někdo nechá očkovat až v průběhu října nebo na začátku listopadu, jde stále o velmi vhodný termín. Lidé se tedy nemusí obávat toho, že část očkovacích látek dorazí do ordinací o něco později.
Důležitost prevence jednoznačně dokládají smutná čísla z uplynulé respirační sezóny. Praktičtí lékaři v Česku museli řešit téměř dva miliony případů respiračních infekcí, přičemž stav více než 34 tisíc pacientů si vyžádal hospitalizaci v nemocnici. Během pobytu v nemocniční péči zemřelo 3 554 pacientů s respirační infekcí, z nichž více než 92 procent tvořily osoby ve věku 65 let a starší. Tyto statistiky ukazují, že ačkoliv se infekce nevyhýbají žádné věkové skupině včetně dětí, nejničivější dopady mají právě na nejstarší generaci.
Reálná data ze zdravotnických databází potvrzují, že očkování představuje účinný štít proti těžkým průběhům nemocí. V minulém období dokázala vakcína proti chřipce snížit riziko závažných zdravotních dopadů přibližně o 25 až 30 procent, zatímco ochranný efekt očkování proti onemocnění covid-19 dosahoval dokonce více než 65 procent. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek vyzdvihl nový plně elektronizovaný systém sběru dat, který odborníkům umožňuje v reálném čase sledovat šíření nákaz i ochranné účinky vakcín.
Lékaři připomínají, že podzimní měsíce představují ideální čas pro přípravu na vrchol chřipkové sezóny, který obvykle přichází v zimním období. Přestože má očkování zásadní význam především pro chronicky nemocné a seniory, odborníci ho doporučují i ostatním věkovým kategoriím. Zdraví jedinci díky vakcinaci výrazně sníží riziko samotného onemocnění i případných komplikací a zároveň pomáhají vytvářet kolektivní imunitu, čímž chrání své okolí.
Zástupce hlavního hygienika České republiky Matyáš Fošum zdůraznil, že úspěšné zvládnutí nadcházející sezóny stojí na třech základních pilířích prevence. Prvním je včasná ochrana v podobě očkování u rizikových skupin. Druhým pilířem je ohleduplnost k okolí, což znamená, že člověk s horečkou a kašlem by měl zůstat doma a nechodit do práce, školy ani na návštěvy do nemocnic. Třetím pilířem zůstává dodržování jednoduchých hygienických návyků, jako je pravidelné větrání místností, důkladné mytí rukou a udržování odstupů.
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Zdroj: Libor Novák