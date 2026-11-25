Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v letošní chřipkové sezoně téměř mlčí, ačkoli chřipka v USA dorazila o několik týdnů dříve, než se čekalo, a řadu Američanů zaskočila nepřipravené i neočkované. Podle CNN utlumila agentura své očkovací kampaně pod vedením ministra zdravotnictví a sociálních služeb Roberta F. Kennedyho mladšího, který je dlouhodobým kritikem očkování; hned den po jeho nástupu do funkce v únoru 2025 byla zastavena kampaň nabádající k očkování proti chřipce a neobjevily se ani obvyklé veřejné výzvy či očkování představitelů úřadu před kamerami.
Ředitelka CDC Erica Schwartzová se nezúčastnila brífinku, při němž se v minulosti zdravotničtí činitelé nechávali očkovat, a ministerstvo odmítlo uvést, zda letos očkování proti chřipce podstoupila, přestože v minulosti očkování podporovala a během působení u pobřežní stráže napsala první směrnici na ochranu před pandemickou chřipkou. Podle pacientů i lékařů se projevuje nedostatek celostátní debaty o chřipce a dostupných vakcínách, což ilustruje i případ osmadvacetileté Floridanky Stefani Ceballosové, která onemocněla už koncem září, strávila deset dní na lůžku a o brzkém šíření viru ani neměla tušení.
Agentura CDC sice dál zveřejňuje týdenní technickou zprávu FluView, ale pod druhou administrativou prezidenta Donalda Trumpa omezila veřejnou komunikaci k chřipkové sezoně a dřívější účet @CDCflu na síti X byl uložen k ledu. Zatímco listopadové příspěvky na hlavním účtu zmiňovaly respirační onemocnění, včasné testování, léčbu nebo obecná preventivní opatření, administrativní mluvčí Emily Hilliardová uvedla, že úřad sleduje aktivitu chřipky a nadále očkování doporučuje jako důležitý nástroj ke snížení rizika závažného průběhu a hospitalizace.
Bývalý šéf komunikace CDC Kevin Griffis připomněl, že agentura dříve plánovala kampaně a tiskové konference měsíce předem ve spolupráci se státními orgány a lékaři a upozornil na ticho agentury uprostřed sezony respiračních virů i propuknutí spalniček v Pensylvánii. Podobně se vyjádřil hlavní zdravotnický činitel státu Mississippi Daniel Edney, podle něhož se státy musejí spolehnout především na vlastní odpovědnost, protože od CDC v posledních dvou letech přichází jen minimum podnětů.
Podle údajů CDC už v této sezoně onemocnělo v USA odhadem 3,7 milionu lidí, padesát tisíc skončilo v nemocnici a 2 800 zemřelo, přičemž zhruba polovina států hlásí střední až vysokou aktivitu viru a riziko dalšího šíření se zvyšuje s cestováním kolem Dne díkůvzdání. Lékařské asociace, lékárny i místní úřady se snaží mezeru v komunikaci zaplnit, ovšem podle odborníka na infekční choroby Williama Schaffnera nedokážou nahradit celostátní váhu federální vlády, zatímco proočkovanost pro sezonu 2026–2027 dosahuje zatím kolem dvaatřiceti procent u dětí a dospívajících, devětadvaceti procent u těhotných žen a sedmatřiceti procent u dospělých.
Zdravotní sestra Maria Wallsová z Missouri pro CNN popsala, že díky informacím své profesní organizace se nechala se svými dvěma dětmi očkovat v polovině října, zatímco její manžel, který očkování odložil, onemocněl chřipkou těsně před Halloweenem a ostatní členové rodiny zůstali ušetřeni. Podle Wallsové roste mezi pacienty nedůvěra k vakcínám i k běžným očkováním v důsledku množství dezinformací a Schaffner obává, že podíl očkovaných proti chřipce může dále klesat.
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Zdroj: Lucie Podzimková