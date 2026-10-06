Ebola si vyžádala oběť za hranicemi Konga. Mrtvého hlásí Keňa

Ebola během aktuální epidemie zabíjí především v Demokratické republice Kongo, ale první úmrtí se potvrdilo i v další africké zemi. Tou je Keňa, upozornil web DW. Drtivá většina obětí nadále připadá na DR Kongo.
Keňské úřady v úterý potvrdily první úmrtí na ebolu během probíhající epidemie. O život přišel keňský občan, který žil v Demokratické republice Kongo, ale během uplynulého víkendu se do Keni vrátil přes Ugandu.
Keňa je zároveň čtvrtou zemí, která zaznamenala alespoň jeden případ obávaného onemocnění během této epidemie. V Ugandě se dosud potvrdilo 20 případů, jednu nákazu zaevidovala také Francie.
V samotném Kongu se potvrdilo již 8400 případů nákazy ebolou, přičemž více než 4000 lidí nemoci podlehlo. Epidemie zasáhla celkem sedm provincií. Tou nejvíce zasaženou je provincie Ituri, na kterou připadají více než tři čtvrtiny případů.
Současná epidemie smrtelně nebezpečné eboly v Demokratické republice Kongo je nejsmrtelnější v historii této africké země. Více obětí si vyžádala pouze epidemie eboly v západní Africe v letech 2014 až 2016. V Guineji, Libérii a Sieře Leone se tehdy potvrdilo přes 28 tisíc případů choroby, přičemž 11 310 lidí jí podlehlo.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
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Zdroj: Libor Novák