Izrael si připomíná třetí výročí masivního útoku teroristického hnutí Hamás

Obyvatelé Izraele si celonárodní minutou ticha a pietními akcemi připomínají třetí výročí masivního útoku teroristického hnutí Hamás. Společné vzpomínkové obřady začaly přesně v šest hodin a devětadvacet minut ráno místního času, tedy v okamžiku, kdy ozbrojenci zahájili přeshraniční nájezd na izraelské území. Při tehdejších útocích zahynulo přibližně dvanáct set lidí a dalších dvě stě padesát jedna osob bylo odvlečeno jako rukojmí.
Pietní shromáždění se konají po celé zemi, přičemž lidé míří zejména na místa největších tragédií. V kibucu Kfar Aza byla za zvuku trubky spuštěna vlajka na půl žerdi a přítomní hlasitě předčítali jména všech místních obětí. Stovky lidí se sešly také na místě konání hudebního festivalu Nova v Negevské pouští, kde ozbrojenci zmařili tři sta sedmdesát osm životů a desítky dalších účastníků unesli.
Vzpomínkové akce provázejí i rozsáhlé protivládní protesty. V Tel Avivu demonstranti obarvili na červeno fontánu na Dizengoffově náměstí a zablokovali jednu z hlavních dálnic. Na pláži v Tel Avivu se objevila umělecká instalace tvořená dvanácti sty lidskými figurami vedle nápisu poukazujícího na selhání státních orgánů. Mnozí občané i protestní skupiny požadují nezávislé vyšetření událostí, neboť státní orgány ani po třech letech oficiální vyšetřovací komisi nezřídily.
Z celkového počtu dříve unesených osob bylo sto šedesát osm lidí osvobozeno nebo zachráněno, zatímco osmdesát tři rukojmí v zajetí zemřelo. Izraelská armáda v průběhu času postupně vyzvedla těla všech zesnulých zajatců, čímž byl proces návratu unesených občanů dokončen. Pro přeživší a příbuzné obětí tím sice skončila dlouhá nejistota, traumata z prožitých událostí však v společnosti přetrvávají.
Izraelská vojenská odveta v Pásmu Gazy si od počátku konfliktu vyžádala přes sedmdesát čtyři tisíc lidských životů, jak uvádějí tamní zdravotnické úřady. Boje devastačním způsobem proměnily celé území, přičemž přibližně osmdesát procent všech staveb bylo zničeno nebo poškozeno. Více než devadesát procent obyvatel Gazy muselo opustit své domovy a většina z nich dodnes přežívá v provizorních stanových táborech s omezeným přístupem k pitné vodě, potravinám a lékařské péči.
Přestože bylo na základě mírového plánu vyhlášeno příměří zahrnující zastavení vojenských operací, k násilným incidentům dochází i nadále. Od vyhlášení klidu zbraní zahynulo při izraelských úderech v Pásmu Gazy podle zdravotnických úřadů více než tisíc čtyři sta lidí. Izraelská armáda uvádí, že zásahy směřují výhradně proti přetrvávajícím hrozbám a velitelské struktuře ozbrojenců, přičemž na své straně hlásí pět padlých vojáků od počátku příměří.
Mezi palestinským obyvatelstvem přetrvávají obavy z trvalého rozsáhlého vysídlení z Pásma Gazy, na čemž se výjimečně shodují zástupci napříč tamním politickým spektrem. Tamní obyvatelé postrádají politické i vojenské prostředky, kterými by případnému vysídlení dokázali zabránit. Vzpomínková shromáždění k výročí útoků se konají také v zahraničí, například v australském Sydney, kde se stovky lidí sešly k minutě ticha na pláži Bondi.
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Zdroj: Libor Novák