Noční můra pro Ukrajinu. Nová ruská strategie útoků vyvolává obavy

Rusové v posledních dnech opět poupravili strategii svých útoků proti cílům nacházejícím se na Ukrajině. Od čtvrtka byly zasaženy dva mosty v Kyjevě, kde panují obavy. Teoreticky totiž hrozí uzavření důležitých dopravních staveb, což by vedlo k zásadním problémům s logistikou.
Ruská armáda začala s útoky na kyjevské mosty ve čtvrtek a v uplynulých dnech opakovaně zasáhla Jižní most v ukrajinské metropoli. Oba mosty spojují východní a západní část hlavního města a do tohoto týdne nikdy nebyly terčem útoku. Podle BBC jsou poslední dny důkazem toho, že Moskva zahájila novou fázi války.
K útoku na kyjevský Severní most pak došlo v sobotu ráno. Ruské drony podle dostupných informací poškodily vozovku a trolejbusové vedení. Na místo byly vyslány záchranné složky, provoz musel být omezen.
Nejnovější ruská strategie vyvolává obavy v Kyjevě. Podle amerického deníku New York Times by útoky mohly oslabit podpůrné struktury mostu natolik, že by je úřady následně musely uzavřít na neurčito. "Výsledkem by byla logistická noční můra pro Kyjev a celou zemi," napsal zmíněný list.
Moskva také v sobotu varovala zahraniční občany a diplomaty před pobytem na Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že ruská armáda pokračuje se systematickými útoky proti vojenským zařízením v Kyjevě a dalších ukrajinských městech v reakci na ukrajinské údery.
"Ruské ministerstvo opět varuje zahraniční občany, včetně příslušníků diplomatických misí, před pobytem na Ukrajině a cestami do země," cituje prohlášení ministerstva ruská státní agentura TASS. Úřad také vyzval obyvatele Kyjeva, aby se nezdržovali v blízkosti vojenských zařízení.
Ruská diplomacie zmínila, že některé země - například USA, Velká Británie, Norsko či Švýcarsko - opakovaně požádali občany, aby necestovali na Ukrajinu. "Pozorujeme, že ne každý vyslyšel tato varování, takže se jedinci vystavují smrtelnému nebezpečí. Mnoho velvyslanectví v Kyjevě nadále funguje a zahraniční představitelé cestují na návštěvy Ukrajiny," uvedlo ministerstvo.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
Související
Německý kancléř Merz je v Kyjevě. Ukrajina se může těšit na další pomoc
Rusko varuje cizince na Ukrajině. Masivní útoky budou pokračovat
válka na Ukrajině , Kyjev , Ukrajina , Ruská armáda , Rusko
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Noční můra pro Ukrajinu. Nová ruská strategie útoků vyvolává obavy
před 1 hodinou
Německý kancléř Merz je v Kyjevě. Ukrajina se může těšit na další pomoc
před 2 hodinami
Trumpových 5000 dolarů. Prezident znovu slíbil peníze za vítězství republikánů
před 3 hodinami
Počasí se výrazně změní už za několik dní, potvrzuje předpověď
včera
Princ Harry je zpátky v Británii. Je to skvělé, svěřil se králův syn
včera
Zemřel herec Kamil Pulec, zahrál si i v televizních seriálech
včera
Na Španěly i s Naderim, ovšem bez zraněného Karabce. Český kádr neminou další změny
včera
Policie dohlížela na tuningový sraz. Na pokutách se vybralo přes čtvrt milionu
včera
Metnar jmenoval nového šéfa civilní rozvědky. Úřaduje od čtvrtka
včera
Severní Korea odpálila balistickou raketu do moře. Soul již zareagoval
včera
Únos mladíka ve Zlíně se nedaří objasnit. Policie hledá muže z videa
včera
Pražský festival Metronome končí. Pořadatelé zmínili několik důvodů
včera
Rusko varuje cizince na Ukrajině. Masivní útoky budou pokračovat
včera
Tělo pohřešované našla speciálně vycvičená fenka, prozradila policie
včera
Česko dá miliardy na projektování železnic. Peníze půjdou i na vyskorychlostní tratě
včera
Čeští fotbalisté ani na druhý pokus nezískali body. V deseti lidech nestačili na Anglii
včera
Zemřela ostravská herečka a držitelka Thálie Štěpánka Ranošová
včera
Fico ze zdravotních důvodů mění sobotní program
včera
Ukrajinci varují. Rusové chystají operace na území NATO a EU
včera
Rusové zaútočili na další most v Kyjevě. Provoz musel být omezen
Rusové pokračují v útocích na kyjevské mosty, na které se zaměřili v posledních dnech. Za poslední tři dny byly zasaženy dva mosty v ukrajinské metropoli. Moskva tak dále zintenzivňuje útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu.
Zdroj: Lucie Podzimková