Česko se příští rok nezúčastní Eurovize, rozhodla ČT

Česká republika se v roce 2027 nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovision Song Contest. Oficiální rozhodnutí v úterý dopoledne oznámila Česká televize prostřednictvím svých účtů na sociálních sítích. Veřejnoprávní vysílatel tím potvrdil dřívější spekulace o tom, že česká vlajka se na pódiu nadcházejícího ročníku neobjeví.
Hlavním důvodem k tomuto kroku jsou podle oficiálního vyjádření zástupců České televize aktuálně probíhající úpravy rozpočtu. Vedení se rozhodlo optimalizovat své výdaje v reakci na finanční tlaky a nejasný vývoj hospodaření pro nadcházející období. Bližší ekonomické podrobnosti ani přesné částky, které by účast v soutěži vyžadovala, však televize veřejnosti neposkytla.
Veřejnoprávní médium ve svém prohlášení vyjádřilo lítost nad tím, že musí takovou zprávu svým divákům sdělit. Podle zástupců televize je jasné, že soutěž znamená pro mnoho lidí hodně a představuje tradiční svátek populární hudby. Vedení proto poděkovalo všem dosavadním českým reprezentantům i věrným fanouškům za jejich podporu, poslané hlasy i aktivní fandění v předchozích ročnících.
Soutěž Eurovision Song Contest představuje z hlediska produkce i organizace mimořádně náročný projekt. Zajištění účasti vyžaduje nejen zaplacení účastnického poplatku Evropské vysílací unii, ale také financování samotné přípravy vystoupení, cesty celého týmu, technického zázemí i propagace. V kontextu úsporných opatření tak projekt vyhodnotila jako finančně příliš zatěžující.
Odstoupení z ročníku 2027 však podle vysílatele nemusí znamenat definitivní tečku za českou účastí v soutěži. Zástupci veřejnoprávní televize upozornili, že každý ročník Eurovize posuzují samostatně na základě aktuálních možností a priorit. V tuto chvíli proto nechtějí předjímat, kdy nebo zda vůbec se Česká televize do hudebního klání v budoucnu opět zapojí.
Vedle samotného nevyslání soutěžícího Česká televize neplánuje pro rok 2027 zakoupit ani vysílací licenci pro přímé přenosy. Českým fanouškům tak nezbude než sledovat oficiální internetový stream na digitálních platformách. Příznivci soutěže v Česku přitom nepřijdou o možnost hlasovat, jejich hlasy však budou započítány v rámci souhrnné kategorie určené pro země mimo přímou účast.
Historie české účasti na Eurovizi byla již v minulosti poměrně proměnlivá. Česko se poprvé zapojilo v roce 2007, avšak po tříletém působení a neuspokojivých výsledcích ze soutěže na několik let odstoupilo. Návrat přišel až v roce 2015, od té doby se českým zástupcům podařilo několikrát postoupit do finále a dosáhnout úspěchů.
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Zdroj: Libor Novák